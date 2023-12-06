慶豐富Q2起轉盈前三季EPS 0.43元 將運用多元產地優勢搶市

慶豐富 (9935-TW) 今年第二季起轉盈，而第三季稅後純益 8447 萬元，彌平上半年的累計虧損，今年前三季稅後純益 7517 萬元，年減 60.21%，每股純益 0.43 元，公司今 (6) 日法說會時指出，未來將多元產地生產、優化產品結構與原料成本管控、線上及線下整合，將利用這些策略運用運走出谷底。

疫情使得消費模式大為改變，實體門市與線上電商數位轉型已成趨勢，慶豐富指出，近三年逐步著重電商通路業務接單，近兩年也成功打入 MENARDS、HD supply、Macy’s 等線上電商客戶，推升目前電商客戶數已逾 15 家，今年前三季線上銷售年增 25.9%，也占整體營收比重達 21.7％，相較去年同期的 13.5％提升。

慶豐富表示已站穩北美前三大安全窗簾領導供應商地位，目前擁有中國大陸、台灣及越南等地區多元生產基地，及美國業務據點外，在美國的亞特蘭大也設有客製化生產工廠。

據專業市調機構 Fortune Business Insights 最新報告，預估 2023 年全球窗簾市場規模為 136.8 億美元，未來七年保持 4.82％年複合成長率 (CAGR)，至 2030 年全球窗簾市場規模將攀升至 190.2 億美元。

依 Sundale 的報告內容顯示，以美國窗簾銷售通路結構來看，預估 2023 年電商銷售通路佔比為 10.5%，看好未來電商通路銷售市場份額將有別於裝修專賣店、批發會員店、居家五金中心等實體通路呈現增長，至 2027 年將達 12%。