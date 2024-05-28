外匯市場因美英假期低迷 亞幣周二多數小漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-28 14:10

大多數亞洲貨幣周二 (28 日) 小幅走強，而美元在假期清淡的交易中走低，因市場等待本周幾個主要經濟體的通膨數據。

周一美國和英國的交易假期導致外匯市場低迷，但這導致一些資金流出美元並流入風險驅動型貨幣，尤其是亞洲貨幣。

澳元是周二表現較好的貨幣之一，澳元兌美元匯率上漲 0.3%，儘管數據顯示 4 月零售銷售成長低於預期。

日元小幅上揚，美元兌日元下跌 0.1%，但日元目前仍在高點附近，日本在 5 月初的干預只發揮了短暫的止貶效果。

東京消費者物價指數 (CPI) 數據將於本周五公布，可能會影響日本央行的利率前景。

美元指數和美元指數期貨周二均下跌約 0.1%，因陣亡將士紀念日假期而在低成交量中小幅走軟。

本周的焦點完全集中在周五公布的 PCE 價格指數數據。該讀數是聯準會首選的通膨指標，可能會影響央行的降息前景。

PCE 數據發布前，交易員也穩定消化了聯準會今年降息的預期。芝商所 Fedwatch 工具顯示，與先前廣泛的降息押注相比，交易員現在預計 9 月維持利率不變的可能性更大。

這一趨勢出現之際，多位聯準會官員警告，黏性通膨將阻止央行提前放鬆政策。儘管周五的個人消費支出數據預計將顯示物價壓力降溫，但通膨預計仍將遠高於聯準會 2% 的目標水位。

人民幣兌美元兌人民幣周二持平，仍接近 6 個月高點。韓元兌美元韓元匯率下跌 0.3%，新加坡元兌美元新元匯率下跌 0.2%。