【0520-0524】豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員單周狂勝大盤24.11％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-05-27 11:25

逢台股續創新高，眾多投資人居高思危，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、【0520-0524】模擬競賽排名

上周 TOP1 周漲幅達 25.55%，領先大盤 1.44% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 15.00% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！

二、【0520-0524】快速小結

上周五 (24) 日台股開低走高，終場下跌 24.09 點，21,565 點作收，成交量為 4186 億，相較於上周，本周累計上漲 306 點或 1.44%。

就上周模擬競賽結果顯示，即便大盤持續上漲，但百名挑戰者中排行前十位至少都有 15% 以上的漲幅，顯著優於大盤 1.44% 的漲幅。

統計本周最多人看好的前十名個股中，與 AI 有關的傳產排名第一，其餘包含機器人、伺服器、重電、航運、散熱、貴金屬等個股皆有上榜。

強勢的股票為文創個股，單周漲幅達到 57.93%，觀察 TOP10 個股電子個股比重再度提升，顯示市場目光有重返電子的跡象。

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