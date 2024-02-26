矽統擬減資35%再加股利 股東每股可拿回3.8元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-26 16:52
聯電 (2303-TW) 旗下矽統 (2363-TW) 今 (26) 日召開重訊記者會，財務長黃柏文表示，董事會今日通過去年財報與盈餘分派案，每股擬配發 0.3 元現金股利，同時也決議辦理現金減資並提前全面改選董事，此次擬現金減資 35%，每股退還股東 3.5 元，資本額也降至 48.72 億元。
黃柏文指出，矽統去年稅後淨利 5.59 億元，每股稅後純益 0.76 元，預計每股發放現金股利 0.3 元，配發率 39%，一共發出 2.25 億元的現金，議案待 113 年股東會承認後分配。
另外，矽統為提升股東權益報酬率，董事會決議辦理現金減資退還股款案，減資幅度為 35%，減資金額新臺幣 26.24 億元，股數為 2.62 億股，預計每仟股換發 650 股的新股，每股退還現金新臺幣 3.5 元，減資後實收資本額降至新臺幣 48 億 7233 萬 810 元。
黃柏文補充，此次現金減資案將提請 113 年股東常會決議通過後，並呈請主管機關核準後辦理，強調公司財務結構健全，經過此次的盈餘分派及現金減資，都將以自有資金因應，之後仍有足夠現金進行後續的運營跟發展。
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