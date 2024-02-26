矽統擬減資35%再加股利 股東每股可拿回3.8元

聯電 ( 2303-TW ) 旗下矽統 ( 2363-TW ) 今 (26) 日召開重訊記者會，財務長黃柏文表示，董事會今日通過去年財報與盈餘分派案，每股擬配發 0.3 元現金股利，同時也決議辦理現金減資並提前全面改選董事，此次擬現金減資 35%，每股退還股東 3.5 元，資本額也降至 48.72 億元。

黃柏文補充，此次現金減資案將提請 113 年股東常會決議通過後，並呈請主管機關核準後辦理，強調公司財務結構健全，經過此次的盈餘分派及現金減資，都將以自有資金因應，之後仍有足夠現金進行後續的運營跟發展。