〈台股盤後〉台積電漲多熄火 AI換檔催油門 大漲238點收21803點新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-27 14:13
台股今 (27) 日盤中創歷史新高 21871.34 點，收 21803.77 點，上漲 238.43 點，也創收盤高，成交量 4882 億元，而今日台積電熄火，由鴻海、聯發科等 AI 股接力，貨櫃三雄也大漲。
台積電今日小漲 2 元或 0.23%，收 869 元，鴻海漲逾半根停板，收今日最高 185 元，聯發科盤中一度漲停，尾盤收漲 7%，聯電、日月光投控漲 3%，AI 概念股強勢表態，微星漲近 7%、電源雙雄台達電、光寶科大漲 5%，奇鋐、華碩漲 4%。
高價股方面，世芯 - KY 漲 3%、創意漲 2%、大立光漲 1%，不過，嘉澤跌 4%、旭隼跌 2%、緯穎跌 1%，祥碩、川湖收平盤，另外，健鼎、群光跌逾 2%，在今日電子族群中表現弱勢。
傳產股方面，貨櫃三雄聯袂大漲，萬海盤中觸及漲停，收漲 9.6%、陽明漲 6%、長榮則漲 1.6%；重電指標華城回神，漲 4.5%，大同漲 2.5%、士電、東元同步收漲。
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