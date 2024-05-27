〈台股盤後〉台積電漲多熄火 AI換檔催油門 大漲238點收21803點新高

台股今 (27) 日盤中創歷史新高 21871.34 點，收 21803.77 點，上漲 238.43 點，也創收盤高，成交量 4882 億元，而今日台積電熄火，由鴻海、聯發科等 AI 股接力，貨櫃三雄也大漲。