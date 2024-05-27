高盛最新發聲 海外配置中國倉位有望提升

鉅亨網新聞中心 2024-05-27 15:00

「投資者情緒從谷底有所修復。」高盛中國股票策略師劉勁津在上周五（24 日）舉辦的媒體交流會上表示。

「最近我們的確看到有一些流動性的提升。」劉勁津談道，「今年 4 月份以來，中國股票表現亮眼，不少低配中國的亞洲基金開始跑輸基準，基於業績壓力，未來幾個月投資人可能會進一步提升在中國的倉位。」

「中國股票自 1 月底的低點已經回彈了 30%，過去幾個月跑贏了全球股票市場。現在全球的投資人比較關心的是，為什麼中國股票漲那麼多？反彈的延續性有多高？」劉勁津說。

據《券商中國》報導，劉勁津認為，中國股票近幾個月的強勁表現有幾方面的原因：

首先，在宏觀層面，中國經濟成長已走穩，尤其是第 1 季國內生產毛額（GDP）出爐後，外資對今年中國宏觀整體預期有了較大改變，沒有年初那麼悲觀。

其次，政策托底已初見成效，近期政策打消了投資人對尾部風險的擔憂。例如，市場認為地方融資平台的債務風險有了較大改善，地方債及地方融資平台相對於國債的利差，從去年歷史高點回落至歷史低點。

再次，房地產風險在逐步釋放。高盛最新中國房地產風險晴雨指數顯示，房地產的風險在 2022 年底到了 1.6 個標準差的水準，而伴隨過去一兩個月房地產政策出爐，可以從市場走勢看到，投資人認為房地產風險已顯著回落。

最後，從資本市場角度，新「國九條」重燃中國股市估值重塑的希望。劉勁津說，4 月中旬政府提出新「國九條」，也引發了海外投資人高度關注。

高盛認為，如果中國政府能夠實現新「國九條」的政策目標，對於 A 股整體估值將有 20% 的提升。「這是純粹基於估值的改變，基於企業提高股東回報率就可以獲得的估值修復，還沒有考慮房地產及其他政策對於經濟的拉動。若是做最樂觀的情景假設，A 股的分紅率、回購率等指標達到歐美等領先市場的水準的話，我們覺得 A 股將有 40% 左右的重估空間。」劉勁津說。