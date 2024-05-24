5檔台股高息ETF新兵體檢 00946、00943績效登上冠亞軍

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-24 10:23

台股 23 日再度創下歷史新高，觀察這 5 檔新成立的台股高息 ETF 表現，僅 00946 單日上漲 0.59%，持續創下收盤新高，其他 4 檔都是下跌，台股今 (24) 日震盪下挫，但高息 ETF 相對有撐，股價陸續翻紅，力守盤上。

進一步觀察這五檔發行上市以來的報酬表現，僅 00946、00943 維持正報酬，其中 00946 績效更居五檔之冠，漲幅 2%，00943 發行以來上漲 0.53%。

財富管理專家表示，科技與高息是台灣投資人喜愛的兩大投資主題，00946 之所以績效冠群雄，乃是成分股篩選方式精進，有別於多數高股息 ETF 投資範圍以全產業為主，00946 聚焦於科技產業，並從中選出成長性與股息配發能力俱佳的科技高息股更是第一檔將企業體質、競爭力與獲利成長性等面向都獲得專業外資機構的認可的外資認同度納入考量的 ETF，而在高息股的篩選方式上，也以董事會最新宣告股利為準，並排除尚未公布或已除息的個股，更有效掌握科技成長趨勢，也同步擁有高息來源。

群益科技高息成長 ETF 經理人洪祥益表示，台灣科技業實力享譽全球，在半導體方面更擁有完整的上、中、下游產業鏈，也是當前各國高速發展 AI 下的重要技術合作與供應夥伴，故電子股既是台灣所有產業中獲利與成長性最強的產業，在股利發放金額上也最為大方。