兆豐投信等權重三兄弟齊聚 00943於4/29開募迎520行情

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-26 12:17

兆豐投信等權重系列產品有三兄弟，其中排行老三就是兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 基金 (00943-TW)，這是一檔全台唯一電子類股高息等權重的 ETF，除了加入獲利成長指標因子，搭配等權重再進化的特點，均衡配置各大電子產業成分股、定期平衡機制，提升潛在高報酬機會，將在今年的 4/29~5/3 募集，也將迎來 520 行情。

兆豐投信自 2023 年初迄今僅用一年多的時間陸續推出「等權重三兄弟」，排行老三的 00943，聚焦在全電子股中相對成長高息的產業，網羅台股護國群山類股，挑出 50 檔較優質的成分股，並透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間。

00943 相對持有一籃子的電子產業績優股，無論市場波動，00943 所追蹤的指數會定期將成分股再平衡，藉由獲利了結超漲的股票，並逢低加碼超跌的股票，有助抗震力提高、恢復力增強，更能在抗震的成分股配置下，增加電子股的股利及報酬成長空間。

兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF 基金研究團隊指出，以 00943 所追蹤的指數為統計過去六年多來，臺灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為 8.21%，超越電子類股價指數的 4.38% 與臺灣 50 指數的 4.29%；臺灣電子成長高息等權重指數的波動度為 0.82，低於電子類股價指數的 1.17 與臺灣 50 指數的 1.10。

另外，等權重系列其他兩檔 ETF 為 00921 與 00932，這兩檔所追蹤的指數各為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與臺灣 ESG 永續高股息等權重指數，兩者的波動度也相對低於 1。這三檔 ETF 可說是「兆豐投信等權重三兄弟」，相對具有追求波動較低、報酬較優的投資特色。

2023 年 1 月掛牌的 00921，標榜台股全部龍頭產業挑選出 33 檔成分股，相對適合偏好全產業配置、結合有金融及傳產題材，或相對穩健與初入市場的投資人，可當作投資組合中的「標配」。

2023 年 9 月掛牌的 00932，更進一步增添 ESG 產業中具有高股息的機會題材，篩選出 50 檔成分股，相對適合青睞 ESG 永續投資，且想要較能穩健領息的理財族。