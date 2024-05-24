〈國巨入股力智〉國巨董座陳泰銘同步認購力智私募CB 上限17億元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 19:35

被動元件國巨 (2327-TW) 今 (24) 日宣布參與 IC 設計廠力智 (6719-TW) 私募，國巨董事長陳泰銘也同步認購力智私募國內無擔保可轉債(CB)，總金額不超過 17 億元。

力智此次私募可轉債發行總額上限 17 億元，每張面額 10 萬元、以面額發行，發行期間 7 年、發行利率為票面年利率 0.9%。力智表示，募得價款將用充實營運資金、研發新產品與拓展新市場或其他因應公司長期營運發展資金之需求。

而根據力智公告的洽定應募對象，包括陳泰銘以及豐泰嘉股份有限公司；豐泰嘉由陳泰銘持股 99.91%、旭泰安股份有限公司持股 0.09%。

陳泰銘表示，在競爭激烈的電子產業裡，最重要的不僅是提供客戶最優質的產品與服務，而且還要提供深具廣度的產品組合，相信力智在許多重要的半導體產品中擁有強大的設計能力。

力智董事長許先越表示，本次引進國巨成為策略夥伴，將結合國巨在元件品牌及全球銷售通路的優勢，雙方合作將共同創造更多商機，提供更多高附加價值的產品與解決方案。