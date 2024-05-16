櫃買中心：福格創新及牧東繼續停止交易 另5家調整交易方式 5/20實施

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-16 18:43

櫃買中心今 (16) 日表示，經審閱上櫃公司公告申報之 113 年第 1 季財務報告，應繼續停止交易計有福格創新 (4712-TW) 及牧東 (4950-TW) 2 家，應調整交易方式計有 5 家，並自 113 年 5 月 20 日起實施。

櫃買中心指出，繼續停止交易之上櫃有價證券有 2，其原因分別說明如下：

福格創新前因經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之查核或核閱報告，且其財務報告顯示淨值低於所列示股本 3/10 已逾 3 年未改善，暨有櫃買中心借殼條款之情事，已自 113 年 2 月 15 日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其財務報告顯示淨值雖不低於所列示股本 3/10，但仍低於 1/2，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，應繼續變更交易方法，惟因仍有前揭借殼條款之情事，故繼續停止交易。

牧東公司前因未依規定期限公告 112 年第 3 季及 112 年度財務報告，已自 112 年 11 月 17 日起停止在證券商營業處所買賣迄今，今因其未依規定期限公告申報 113 年第 1 季財務報告，故併案繼續停止交易。

正能量智能 (5348-TW) 因財務報告顯示淨值已低於所列示股本 1/2，故新增為變更交易方法。

地心引力 (3629-TW) 因財務報告顯示淨值已低於所列示股本 3/10，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

雲嘉南 (3191-TW) 因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本 1/2，惟淨值未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。