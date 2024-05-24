〈彩晶股東會〉下半年估優於上半年 積極提高車載、工控比重

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-24 15:40

面板廠彩晶 (6116-TW) 今 (24) 日召開股東會，副總吳許合會後受訪時指出，目前觀察產業仍處於供大於求，今年仍保守以對，第二季因為淡季不會比第一季好，但下半年新案出貨帶動，將優於上半年，並積極提升車載、工控營收比重。

吳許合表示，第一季全球面板廠稼動率大概 72%、第二季提升至 77-78%，雖然產能有進行調整，但今年面板業依然是供過於求，以彩晶來看，產能稼動率低於平均，大概 6-7 成。

營運來看，吳許合認為，第二季因為淡季，消費性產品表現不佳，尤其是手機在 5-7 月需求偏低，因此預估第二季不會比第一季好，不過下半年有消費性新產品放量，營收估將優於上半年。

吳許合指出，過去公司營收比重多集中在消費性產品，如手機、平板等，但目前像是手機市場飽和、換機時間拉長，整體需求沒有成長，加上因此公司策略上會以維持既有客戶為主，未來將積極提高車載、工控產品比例。

吳許合說明，車載自去年陸續放量，預期下一波車載放量時間點落在 2025 下半至 2026 上半年，除了四輪車輛之外，二輪車輛也會開始放量，主要以歐洲及印度市場為主。

工控市場方面，吳許合表示，目前會著重在強固型筆電、平板，切入軍工及航太市場，初期布局國內廠商；另外，公司成功開發軟性防窺面板，也將於今年規劃量產。