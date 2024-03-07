〈瑩碩展望〉去年營運虧轉盈EPS 0.43元 睽違兩年配息 配發率近100%

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 09:15

瑩碩去年營收 9.35 億元，年增 7.93%；毛利率 42.46%，年增 4.19 個百分點；營益率 5.7%，年增 5.02 個百分點；稅後純益 2186 萬元，較前一年虧轉盈。

總經理顏麟權坦言，雖然去年營收成長，但年增幅不如預期，主要是香港標案原預計會在去年出貨，不過受到當地政策影響，標案將遞延至今年放量。今年集團三大事業體皆將穩健成長，整體營運表現可望優於去年。

子公司方面，瑩碩表示，歐帕與泰和碩將在既有基礎更進一步成長。其中，歐帕除日韓主力客戶訂單能見度高外，正積極洽談新產品合作，同時透過產線優化，提升生產效率及降低生產成本，有助再擴增獲利空間。