〈瑩碩展望〉去年營運虧轉盈EPS 0.43元 睽違兩年配息 配發率近100%
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-07 09:15
瑩碩生技 (6677-TW) 受惠認列藥證移轉的利益貢獻、子公司營運同步走高，推升去年營運雙率雙升且虧轉盈，每股賺 0.43 元；董事會決議擬配發每股 0.4 元現金股利，配發率逼近 100%，也是睽違兩年配發股利。
瑩碩去年營收 9.35 億元，年增 7.93%；毛利率 42.46%，年增 4.19 個百分點；營益率 5.7%，年增 5.02 個百分點；稅後純益 2186 萬元，較前一年虧轉盈。
總經理顏麟權坦言，雖然去年營收成長，但年增幅不如預期，主要是香港標案原預計會在去年出貨，不過受到當地政策影響，標案將遞延至今年放量。今年集團三大事業體皆將穩健成長，整體營運表現可望優於去年。
子公司方面，瑩碩表示，歐帕與泰和碩將在既有基礎更進一步成長。其中，歐帕除日韓主力客戶訂單能見度高外，正積極洽談新產品合作，同時透過產線優化，提升生產效率及降低生產成本，有助再擴增獲利空間。
另外，泰和碩自疫情結束以來，加速引進海外利基型產品，藉由多元化產品組合，提升在國內市場的滲透率，今年業績可望持續成長。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇