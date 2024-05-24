製鎖廠福興股東會通過配發每股3元股息 泰國新廠明年中投產

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-24 15:47

製鎖廠台灣福興 (9924-TW) 今 (24) 日召開股東常會，承認 2023 年財務報表，同時通過配發 3 元現金股利。福興估本季訂單將持平於 2023 年同期，而赴泰國建廠工程進入發包階段，預計於 2025 年第二或第三季投產。

台灣福興產品以外銷為主，2023 年受惠於美元走強，全年稅後純益 9.47 億元，每股純益 5.03 元，擬配發 3 元現金股息。

福興 2024 年第一季營收 19.08 億元，毛利率爲 21.82%，季減 2.84 個百分點，年增 3.18 個百分點，有利匯兌收益 8600 萬元挹注之下，單季稅後純益 2.45 億元，季增約 10.36%，年增 1.53 倍，每股純益達 1.3 元

福興將在兩岸之外赴東南亞國家的泰國另建立生產基地，投資金額 4500 萬美元，預估 2025 年開始投產，福興投資在泰國的新廠，可望成為另一重要生產基地。