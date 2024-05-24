急補破網！封口費事件傷奧特曼與公司形象 OpenAI：正對離職流程進行重大更新

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 17:28

美國媒體《Vox》近日踢爆 ChatGPT 母公司 OpenAI 以回收股權威脅離職員工簽署封口協議，要求他們不得批評公司，報導一出立刻在 AI 產業內引起巨大震動，執行長奧特曼更被罵是騙子，因為他嘴上極力否認說不知情，卻在相關文件上有他們的簽名。

根據外洩給《Vox》的數百頁文件中，OpenAI 讓前員工簽署嚴格的保密協議，不僅涉及威脅取消其股權，還包括了更多的內容，像是有兩位員工必須在 7 天內簽下封口協議，這代表他們只有一周的時間決定是否接受 OpenAI 的「封口費」，否則就會失去數百萬美元股權，OpenAI 看準 7 天時間根本沒辦法讓離職員工有機會找律師。

加州就業法律師 Chambord Benton-Hayes 表示，一家公司威脅收回已歸屬的股權是極其惡劣且不尋常的。

然而，大多數離職員工仍屈服於 OpenAI 的「淫威」，拒簽的離職員工則面臨到法律報復，用法律手段給他們施加壓力，拒簽之後雖未取消股權，但直接禁止出售股權。接受採訪的前員工們指出，OpenAI 的公司章程檔通常為 OpenAI 留有許多法律報復的途徑。

除了不在 60 天內簽署 General Release 既得股權消失的條款之外，OpenAI 還規定公司有權決定將遭解僱的員工既得股權減至 0，另外還有一些條款規定，哪些員工可參與出售其股權的要約收購，OpenAI 擁有絕對的決定權。

知情人士表示，這些文件本應以構建安全和有益的 AGI 為首要任務，但實際上卻針對那些批評公司的離職員工，設置多種報復方式。

至於這些文件，均有奧特曼親筆簽名，但在事發後，奧特曼卻裝傻說自己不知情，惹怒許多網友，有人甚至細數 OpenAI 七大罪狀，包括無視 AGI 風險、逼員工放棄股權卻裝失憶、跟微軟一起反對開源、跟蹤 GPU、洩露隱私、軍方合作以及事發後還跟 News Corp 簽署合作協議，每個罪狀都附上參考連結。

目前，OpenAI 正急著「補破網」，該公司在一份電子郵件中向《Vox》表示，正在找出並聯繫簽署標準離職協定的前員工，明確表示 OpenAI 沒有也不會取消他們已有的股權。

OpenAI 在一份正式聲明文件中表示，正在對離職流程進行重大更新。即使員工沒有簽署離職文件，也從未且絕不會取消他們已獲得的股權。OpenAI 正在從標準離職文件中刪除非貶低條款，並且將解除前雇員的現有非貶低義務，除非非貶低條款中的義務是雙向的。OpenAI 將把這一資訊傳達給前員工，公司非常抱歉現在才更改這些條款。