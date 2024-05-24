微軟聯手UAE 恐讓美國關鍵晶片、AI技術外洩他國

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 10:25

美國資深共和黨議員警告，微軟 (MSFT-US) 與阿拉伯聯合大公國 (UAE) 支持的人工智慧 (AI) 公司 G42 的高調交易最終可能涉及先進晶片和工具的轉讓，而此舉恐有國安危險。

微軟總裁 Brad Smith 本周接受《路透社》採訪時說，該銷售協議可能會進入第二階段，需要出口人工智慧技術的關鍵組件，例如模型權重。 這是 AI 系統皇冠上的寶石，決定了系統的強度。 Smith 說，第二階段還沒有確定的時間表。

美國官員表示，AI 系統可能會對國家安全構成威脅，例如，AI 使化學武器、生物武器和核武的設計變得更容易。 去年 10 月，拜登政府要求大型 AI 系統的製造商與美國政府分享這些系統的細節。

該協議的推進需要美國商務部的批准。 微軟高層表示，該協議有保障措施來保護微軟的技術，防止其被中國實體用於訓練其 AI 系統，但這些措施尚未公開，且一些美國議員質疑這些措施是否足夠。

「儘管該協議對國家安全有重大影響，但國會仍未收到行政部門關於該協議的全面簡報。」眾議院外交委員會主席 Michael McCaul 說。

美國商務部已經要求向國外發送 AI 晶片必須提交通知，一些地區還需要出口許可證。 但微軟與 G42 的交易凸顯了監管機構在努力跟上快速發展的技術之際，美國法律還存在的漏洞。

例如，目前沒有限制 AI 模型出口的法規，不過 McCaul 和兩黨議員本周提案立法，將賦予美國官員更明確的權力來做這件事。

微軟高層表示，該公司樂見官方針對「管理 AI 技術轉移的新法律框架」進行辯論，並表示與 G42 的交易要求這家 UAE 公司遵守美國法規的演變。