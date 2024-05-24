價低質高！美汽車研究公司拆解比亞迪電動車後 直言拚不過了

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 16:17

美國總統拜登月中將中國電動車進口關稅從 25% 大幅調升至 100%，讓人好奇中國電動車有何長處能讓美國如此緊張。美國汽車數據研究公司 Caresoft Global 近日對比亞迪 (002594-CN) 低價電動車「海鷗」拆解後直言，美國在設計低成本電動車方面已大幅落後中國。

Caresoft Global 在拆解海鷗後對其僅 1.2 萬美元的售價感到吃驚，本以為低價意味著低品質，但海鷗不僅駕駛表現卓越，其生產工藝可與價位更高的美國電動車匹敵。

Caresoft Global 指出，若按美國當地製造業的成本來算，至少需要三倍以上的價格，想不通比亞迪是怎麼做到如此低成本的。

Caresoft Global 拆解海鷗的初衷是想看探究中國補貼政策對電動車的影響，卻意外發現並未偷工減料，且多數零件由比亞迪自產，成本控制及製造工藝遠超預期。

Caresoft Global 拆解的海鷗飛翔版不僅配備六個安全氣囊、電子穩定控制系統，還有高品質的剎車制動零組件，且在外觀和內部裝設方面，細節也相當講究，連座椅縫線都與車身外觀相搭配，內部配備用料在美國也僅用於更高級的車型，車門在關閉時也能關得很緊，並沒有太大的「便宜貨」感覺。

Caresoft Global 總裁 Terry Woychowski 強調，比亞迪的海鷗展現美國工業亟需更新設計概念和工藝，美國難以在相同成本下生產類似品質的車型，海鷗的工藝與設計相當於美國市場 3 萬美元等級產品。