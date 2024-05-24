美數據強勁、台海緊張人民幣兌美元摔一個月低！小摩：今年7.3仍有守

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-24 13:25

受美國經濟數據表現強勁、美元走強及台海兩岸緊張局勢令投資人保持謹慎的影響，中國人民幣兌美元 (USDCNY) 匯率今 (24) 日走軟至近一個月低點。

馬來亞銀行分析師出具研究報告指出，當外部環境有利於長期利率上升和美元走強時，中國人民銀行 (下稱中國央行) 往往會允許人民幣進一步走軟。摩根大通 (下稱小摩) 等其他投行也看法類似，認為今年人民幣將小幅震蕩，兌美元匯率可能在 7.2 到 7.3 區間波動。

小摩中國首席經濟學家兼大中華區經濟研究主管朱海斌周三 (22 日) 表示，人民幣兌美元匯率短期來看或將承壓走弱，但壓力不會太強。 一旦下半年 Fed 開啟降息，中美利差因素對人民幣匯率的掣肘將釋緩。

他在 2024 年摩根大通全球中國峰會媒體見面會上還進一步指出，中國一直保持經常帳順差，且仍維持著經常專案盈餘，貿易因素仍將支援人民幣匯率強勢。

高盛也認為，未來 3 至 6 個月，人民幣兌美元匯率也許將在 7.3 到 7.25 區間波動，未來 12 個月則也許升到 7.2，瑞銀則估將升值至 7.1 到 7.2 區間。摩根士丹利則指出，今年第二、三及第四季，人民幣兌美元分別可能來到 7.25、7.28 和 7.35。

對未來中美利率走勢，朱海斌認為，企穩經濟與提振內需將成中國央行降息動力，但中國銀行業的淨利差及 Fed 降息節奏，將影響降息速度。芝商所 Fed 觀察工具預測，近一半市場人士認為 Fed 將於 9 月降息 1 碼 (25 個基點)。

朱海斌認為，若從金融資產、跨境投資角度來看，中美利差是影響人民幣匯率走勢的重要因素，Fed 降息時機和速度將決定未來人民幣匯率走勢。一旦 Fed 今年下半年降息，利差因素對人民幣、日元等貨幣貶值的壓力將明顯淡化。

自 Fed 開啟升息周期後，中美利差不斷擴大，中美十年期國債利差截至周四 (23 日) 超過 200 個基點。在此背景下，跨境資本流出壓力較大。

對於未來中美利差走勢，朱海斌認為，中國央行將於今年維持小幅持續降息，下個降息時間點也許是 6 月。4 月經濟數據意外走弱，再加上通膨預期較弱，將成為中國央行降息的重要動因。

他並指出，未來影響中國降息有兩大因素。從內部看，中國銀行體系的利差接近 1.5% 到 1.6% 的歷史低點。中國央行降息時間點和力道，很大程度上取決於存款利率與貸款利率改革，這取決於何時可降低負債端成本，並進一步降低實體經濟融資成本。從外部看，Fed 節奏降息節奏則頗為關鍵。

不過，朱海斌提醒投資人，今年美國及全球經濟增速將放緩，今年第一季季增幅度也許是高點，這意味著中國外需環境將面臨挑戰。