科技大廠積極向海外擴張 今年全球AI基礎設施支出或逾千億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-24 08:48

隨著大型科技公司擴大對人工智慧 (AI) 的投資，愈來愈多企業將目光投向海外，斥資數十億美元興建 AI 基礎設施。分析師預估，今年大型科技公司在全球 AI 基礎設施上的支出或將超過 1000 億美元。

今年迄今，微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 總計已提撥逾 400 億美元的資金，投入全球 AI 和資料中心相關投資專案。

Wedbush 分析師 Daniel Ives 向華爾街日報 (WSJ) 表示，大型科技公司正準備在國際市場大展身手。「這是一場 AI 軍備競賽，微軟、亞馬遜和其他公司正隨著支出浪潮的到來而向前邁進。」

DA Davidson 分析師 Gil Luria 預估，這些公司今年在 AI 基礎設施上的支出將超過 1000 億美元，並隨著需求而持續增加。

Ives 此前預測，未來十年科技公司將繼續挹注大量投資在 AI 基礎設施，相關支出或將達到 1 兆美元。

微軟計劃未來幾年在法國、德國、日本、馬來西亞、西班牙和印尼進行超過 160 億美元的投資。與此同時，亞馬遜打算向日本基礎設施投資 150 億美元，並在新加坡投資 90 億美元、墨西哥投資 50 億美元、法國投資 13 億美元。

Luria 說，隨著全球愈來愈多地區企業將業務遷往雲端，建造資料中心的需求也隨之成長。

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 目前大部分的 AI 和資料中心相關投資仍著重在美國本土，但 Ives 預估，Alphabet 和 Meta(META-US) 將效仿微軟和亞馬遜，積極朝向海外擴張。

Luria 也說，對這些公司來說，擴大資料中心容量是「業務自然發展的一部分。」但她也說，Meta 傾向於將資料中心放在可快速提供社群平台相關服務的地方，因此目前還無法確定該公司是否有在海外設置資料中心基礎設施的需求。

儘管如此，Meta 仍預期今年將投資 350 億美元至 400 億美元發展 AI 相關功能。