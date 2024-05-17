〈台幣〉整理轉貶8.6分 收32.206元 一周升幅逾0.6%

新台幣 今 (17) 日處拉回整理盤，終場收在 32.206 元，貶值 8.6 分，台北外匯經紀公司 10.02 億美元，恢復正常交投水準，而一周來 新台幣 升值逾 0.6%，反映美國聯準會可望不會再升息的訊息，但目前市場持續觀望聯準會的降息時程。

據 CME 聯準會觀察，聯準會 6 月維持利率不變的機率高達 91.3%，到 8 月維持利率不變的機率也有 68.6%，亦即 8 月前不會降息，在美國降息時點可能一延再延下、但不至於要升息的消息面下，本周資金回流亞洲匯市，交投熱絡，新台幣逐漸轉強。