〈台幣〉整理轉貶8.6分 收32.206元 一周升幅逾0.6%
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 17:44
新台幣今 (17) 日處拉回整理盤，終場收在 32.206 元，貶值 8.6 分，台北外匯經紀公司 10.02 億美元，恢復正常交投水準，而一周來新台幣升值逾 0.6%，反映美國聯準會可望不會再升息的訊息，但目前市場持續觀望聯準會的降息時程。
新台幣今日以 32.18 元，貶值 6 分開出後，最低來到 32.249 元，貶值 1.29 角，終場收在 32.206 元，貶值 8.6 分，全日高低價差僅 6.9 分，處狹幅拉回整理。
觀察主要亞幣，韓元快速回貶逾 0.7%，日元貶 0.3%，新台幣收貶 0.27%，人民幣和泰銖貶 0.1%，港幣處平盤上下。
美國日前 4 月消費者物價指數 (CPI) 年增 3.4%，符合市場預期，聯準會主席鮑爾最新表示，應對通膨保持耐心，不認為下一步行動是升息。
據 CME 聯準會觀察，聯準會 6 月維持利率不變的機率高達 91.3%，到 8 月維持利率不變的機率也有 68.6%，亦即 8 月前不會降息，在美國降息時點可能一延再延下、但不至於要升息的消息面下，本周資金回流亞洲匯市，交投熱絡，新台幣逐漸轉強。
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