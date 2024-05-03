永豐金「豐收椅」曝光了！配色好文青 紀念品領取料掀排隊潮

今年股東會紀念品吹起露營風，14 家金控中有 8 家確定發放，其中，永豐金 (2890-TW) 的「豐收椅」正式曝光，網友直呼配色相當文青，永豐金目前擁有 35.7 萬名股東，公司發放原則維持持股不限股數，也就是說，約 13 萬名的零股股東也可領取紀念品，不過，若未在 4 月 2 日最後買進日前持有則無法領取。