永豐金「豐收椅」曝光了！配色好文青 紀念品領取料掀排隊潮
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-03 18:36
今年股東會紀念品吹起露營風，14 家金控中有 8 家確定發放，其中，永豐金 (2890-TW) 的「豐收椅」正式曝光，網友直呼配色相當文青，永豐金目前擁有 35.7 萬名股東，公司發放原則維持持股不限股數，也就是說，約 13 萬名的零股股東也可領取紀念品，不過，若未在 4 月 2 日最後買進日前持有則無法領取。
永豐金歷年發放股東會紀念品都讓股民感受到滿滿誠意，包括去年價值上千元的「K"s 寬庭豐收盤」，以及「黃金萬兩茶摳禮盒 (肥皂)」、「寬庭美學時尚旅行毯」等，設計別出心裁，總能引起投資人討論，而今年的「豐收椅」讓股民出外野餐或露營都可方便攜帶，相當輕巧實用，預料領取通路將掀起一波排隊潮。
永豐金日前董事會已通過股利政策，2023 年度每股將配發現金股利 0.75 元、股票股利 0.25 元，總股利合計為 1 元，為 2015 年以來的新高水準。永豐金 2023 年稅後純益 197.64 億元，每股稅後純益 1.62 元，盈餘配發率達 62%，預計將發出 92.8 億元現金股利。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇