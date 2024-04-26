永豐金擬發現金股利0.75元、股票0.25元 創9年來新高

永豐金 ( 2890-TW ) 今 (26) 日董事會通過股利政策，2023 年度每股將配發現金股利 0.75 元、股票股利 0.25 元，合計總股利 1 元，為 2015 年以來的新高水準，以 26 日收盤價 21.3 元計算，現金殖利率為 3.5%。

永豐金說明，本次股利皆以未分配盈餘發放，並適度保留盈餘供子公司業務擴張發展，保持近年來盈餘配發率至少六成以上的目標，維持以發放現金股利為主的穩健股利水準。

永豐金旗下主要子公司永豐銀行與永豐金證券，2023 年股東權益報酬率分別達到 10.34% 與 12.02%，2024 年前三個月獲利亦皆創下歷史同期新高。子公司業務成長亮眼，輔以資本支持，將可進一步增進子公司與金控的獲利水準，相信維持穩健的股利政策將可為股東創造最大的價值。