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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.55元，預估目標價為275元

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 12:10

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.47元上修至15.55元，其中最高估值16.33元，最低估值13.69元，預估目標價為275元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 16.33(16.33) 20.51 23.87
最低值 13.69(13.69) 17.42 19.73
平均值 15.3(15.19) 18.26 21.8
中位數 15.55(15.47) 17.8 21.8

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 72,880,000 79,811,000 88,120,000
最低值 65,642,000 69,723,000 79,656,430
平均值 67,615,220 73,365,860 83,888,210
中位數 66,727,000 72,375,310 83,888,210

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 11.53 11.8 11.15 11.65
營業收入
(單位：新台幣千元)		 58,862,104 65,784,237 62,999,989 55,547,908

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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