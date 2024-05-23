鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至15.55元，預估目標價為275元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2024年EPS預估：中位數由15.47元上修至15.55元，其中最高估值16.33元，最低估值13.69元，預估目標價為275元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|16.33(16.33)
|20.51
|23.87
|最低值
|13.69(13.69)
|17.42
|19.73
|平均值
|15.3(15.19)
|18.26
|21.8
|中位數
|15.55(15.47)
|17.8
|21.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|72,880,000
|79,811,000
|88,120,000
|最低值
|65,642,000
|69,723,000
|79,656,430
|平均值
|67,615,220
|73,365,860
|83,888,210
|中位數
|66,727,000
|72,375,310
|83,888,210
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|11.53
|11.8
|11.15
|11.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,862,104
|65,784,237
|62,999,989
|55,547,908
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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