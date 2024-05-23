鉅亨速報 - Factset 最新調查：元太(8069-TW)EPS預估下修至8.46元，預估目標價為263元
鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:11
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對元太(8069-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.7元下修至8.46元，其中最高估值9.3元，最低估值6.65元，預估目標價為263元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.3(9.3)
|15.43
|16.19
|最低值
|6.65(6.68)
|7.9
|11.52
|平均值
|8.17(8.47)
|11.06
|13.78
|中位數
|8.46(8.7)
|10.86
|13.71
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,685,000
|48,340,000
|64,725,800
|最低值
|27,939,000
|33,306,000
|38,856,000
|平均值
|31,475,160
|40,987,110
|53,113,200
|中位數
|32,090,000
|41,047,830
|54,435,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.85
|8.69
|4.53
|3.18
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|27,119,755
|30,060,509
|19,650,564
|15,362,855
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8069/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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