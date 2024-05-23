CFPB函釋：先買後付即信用卡 得提供相關權益 三大支付股重挫

鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 08:30

美國消費者金融保護局 (CFPB) 周三 (22 日) 函釋，確認「先買後付 (BNPL)」的貸方是信用卡供應商，隨後 3 檔支付工具股走跌。

CFPB 表示，BNPL 貸款人「必須為消費者提供適用於傳統信用卡的關鍵法律保護和權利，其中包括提出爭議款的權利，以及退貨後退款的權利。」該機構表示，兩年多前就開始對 BNPL 市場進行調查。

Affirm 表示，CFPB 正在推動產業一致的標準，而其中許多標準已反映 Affirm 的運作方式，這讓消費者能做出更清楚、更好的選擇。

儘管股票下跌表明投資者可能對此消息感到擔憂，但 TD Cowen 分析師 Bryan Bergin 卻相對樂觀，其分析報告指出，貸款方揹負的成本可能會略有上升，因為 Block 的 Afterpay 和 PayPal 的 Pay Later 可能需要大量披露資訊並改善處理帳單糾紛的流程。