CFPB函釋：先買後付即信用卡 得提供相關權益 三大支付股重挫
鉅亨網編譯許家華 2024-05-23 08:30
美國消費者金融保護局 (CFPB) 周三 (22 日) 函釋，確認「先買後付 (BNPL)」的貸方是信用卡供應商，隨後 3 檔支付工具股走跌。
Affirm (AFRM-US) 下挫 5.17%，收每股 30.61 美元；PayPal (PYPL-US) 下跌 2.98%，收每股 62.19 美元；Block (SQ-US) 下跌 5.83%，收每股 67.34 美元，跌幅均遠大於標普 500 指數同日 0.27% 跌幅。
CFPB 表示，BNPL 貸款人「必須為消費者提供適用於傳統信用卡的關鍵法律保護和權利，其中包括提出爭議款的權利，以及退貨後退款的權利。」該機構表示，兩年多前就開始對 BNPL 市場進行調查。
Affirm 表示，CFPB 正在推動產業一致的標準，而其中許多標準已反映 Affirm 的運作方式，這讓消費者能做出更清楚、更好的選擇。
儘管股票下跌表明投資者可能對此消息感到擔憂，但 TD Cowen 分析師 Bryan Bergin 卻相對樂觀，其分析報告指出，貸款方揹負的成本可能會略有上升，因為 Block 的 Afterpay 和 PayPal 的 Pay Later 可能需要大量披露資訊並改善處理帳單糾紛的流程。
「但這些公司很有可能已很大程度上遵循這些標準，因此適當調查糾紛，反而符合他們最大利益。」
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