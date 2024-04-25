元太彩色電子紙產能滿載 ESL下半年升溫營運逐季增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-25 12:09

電子紙大廠元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (25) 日表示，電子標籤 (ESL) 預計第三季起升溫，彩色電子紙受惠閱讀器、電子筆記本需求，目前產能滿載，整體營運維持逐季成長態勢不變。

李政昊表示，去年電子標籤三色轉四色的時程因為庫存調整而遞延，但預計庫存調整將在今年第二季告一段落、第三季就會起來，目前電子標籤三色跟四色的出貨比重約 2:8，但預計到今年底可望達 1:9。

李政昊進一步指出，目前因為節能減碳議題以及缺工因素，持續刺激電子標籤需求，像是美國零售商龍頭沃爾瑪 (Walmart) 不只在美國門市導入電子標籤，全球都要採用，看好電子標籤趨勢向上。

彩色電子紙方面，李政昊表示，受惠電子閱讀器、電子筆記本等客戶積極導入、目前滲透率持續提升、產能也維持滿載，也積極朝向大尺寸、窄邊框的電子看板積極布局。