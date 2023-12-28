先買後付廣受青睞 Affirm今年股價漲逾4倍 傲視所有科技股

一年前，Affirm (AFRM-US) 幾乎感受不到什麼節日氣氛。這家終端機貸款機構面臨利率上升、經濟衰退擔憂和消費者支出疲軟的挑戰。2022 年 Affirm 股價下跌 90%，市值蒸發數十億美元。

但投資人將以截然不同的心情結束 2023 年。截至周三 (27 日) 收盤，該股在 2023 年飆升 430%，跑贏所有其他估值 50 億美元以上的美國科技股。表現次佳的公司是 Coinbase (COIN-US)，其股價飆升 423%，主要是因為比特幣的反彈。

隨著聯準會為未來一年的降息做好準備，越來越多零售商簽下 Affirm 的「先買後付」(BNPL) 產品，對該公司末日情景的擔憂已經消退。在該公司與亞馬遜 (AMZN-US) 簽署擴大合作夥伴關係後，Affirm 的 11 月 股價大幅上漲，而 BNPL 的購買量在網購星期一創下歷史新高。

選擇使用 BNPL 服務付款的購物者通常會在三個月到一年的時間內，將購買的商品分成 4 次或多次分期付款，並且通常不會產生複利。貸方透過支付利息以及向商家收取提供貸款服務的費用來賺錢。

隨著新冠疫情推動 BNPL 服務的採用激增，Affirm 於 2021 年 1 月在那斯達克公開市場上市。拿著紓困支票的購物者在購買衣服、電子產品和 Peloton 健身自行車時使用小額貸款，這些產品一度占 Affirm 營收的 30%。線上店面紛紛在結帳時添加 BNPL 作為選項。

但在 2022 年初，Affirm 的股價已較 2021 年高峰下跌超過 60%。當年底之前同樣令人沮喪，因為利率飆升使得 Affirm 借錢分期貸款的成本更高。2023 年 2 月 Affirm 裁員 19%，高層表示，宏觀不利因素和「負面的消費者情緒」可能會在本財年剩餘時間內持續存在。

但事實證明它們可能過於悲觀。在該公司發布第 4 季財報後，Affirm 股價於 8 月開始攀升。該公司在零售以外的領域獲得全新的商業協議，例如旅遊、無線、票務和醫療保健。受上周 Affirm 將在沃爾瑪自助結帳點提供 BNPL 貸款的消息提振，該股股價第 4 季上漲一倍多。

雖然 Affirm 股價大幅反彈，但仍較 2021 年 11 月高點低約 70%。

進入 2024 年，BNPL 銀行將面臨通膨降溫和樂觀的利率環境。

瑞穗證券總經理杜勒夫 (Dan Dolev) 表示，Affirm 在留住用戶方面處於有利地位，因它收到新的商業交易以及實體店中 BNPL 產品不斷擴大的市場。Affirm 表示，已有 1690 萬人使用過其服務，該公司擁有超過 26.6 萬個商業合作夥伴。

Affirm 著眼於國際擴張，並推出一款借記卡，讓客戶可以預付款或分期付款。Affirm 在上個月的投資人大會宣布，計劃推出與其借記卡綁定的支出帳戶，該帳戶將允許 ATM 存取和直接存款功能。