中鋼啟動和發園區再生水替代案 製程用水回收率達98.5%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-22 17:11

中鋼 (2002-TW) 表示，為穩定生產用水，近日也啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，而多年來勵行節水管理及回收水再利用工作，廠內循環水已可逐級使用 5 至 6 次，製程用水回收率高達 98.5%。

中鋼除了致力節約用水，更超前佈署推動水源多元化策略，自 2018 年 8 月開始導入鳳山溪都污再生水，2021 年 12 月再導入臨海都污再生水後，每日再生水的使用量約達 6.05 萬噸。

中鋼近日也啟動履行高雄市政府和發園區再生水替代案，廠內每日再生水的使用量進一步提升至 7.02 萬噸，占目前每日補充用水量的比率高達 59%，不僅強化中鋼用水韌性，也增加台灣自來水公司調度支援民生用水的空間。

鋼鐵製程需大量用水進行冷卻、抑塵、除銹、潤滑、水封及水淬等用途，一旦缺水不僅影響生產正常運作，嚴重時可能損害設備，不利下游用鋼產業發展。為穩定生產用水，紓解缺水風險，中鋼以 4R 策略執行水資源管理及推展各項節水方案。

中鋼表示，4R 包括減少各製程用水 (Reduce)、多層次循環水利用 (Reuse)、廢水回收純化再利用 (Recycle) 及再生水取代新水 (Replace)，並積極推動多項工程以降低原水使用。

廠內廣設廠房屋頂雨水收集回收設施、建置廢水純化場將廠內循環水回收再利用，改造廢熱回收設備減少熱負荷，以及將生產設備更新升級減少冷卻水使用等。