人民幣9.9元咖啡擊敗星巴克 瑞幸躍中國最大咖啡品牌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-26 09:00

中國瑞幸咖啡在上周五（23 日）公布 2023 年第 4 季和全年財報，去年全年總淨收入為人民幣 249.032 億元（約 35.075 億美元），激增 87.3%，超越星巴克 (SBUX-US) ，躍居中國最大咖啡連鎖店。

據《財聯社》報導，僅從淨收入來看，在 2023 同一個自然年，星巴克中國市場總計營收為 31.615 億美元，約人民幣 227.543 億元。瑞幸在門市規模快速超越後，再次反超星巴克中國，成為中國營收規模最大的咖啡飲品品牌。

瑞幸董事長郭謹一在財報電話會上認為，2023 年是極具里程碑意義的一年，面對激烈行業競爭環境，瑞幸憑藉獨特商業模式、產品創新以及規模優勢，營收再創新高，整體利潤水準健康可控，符合預期和戰略發展方向。

截至 2023 年末，瑞幸在中國總計門市 16,218 家，海外新加坡門市 30 家。2023 年新增交易客戶數超過 9,500 萬，月均交易客戶數突破 6,200 萬。

具體來說，2023 年瑞幸自營門市收入為人民幣 178.80 億元，激增 82.7%；聯營門市收入為 62.26 億元，暴增 102.8%。隨著瑞幸在中國大面積推行「9.9 元一杯」優惠活動，全國瑞幸門市銷售顯著增長，薄利多銷，價格戰初見成效。

相較下，星巴克多數咖啡的價格都超過人民幣 30 元。

此外，聯名商品、自主研發新品以及與其緊密結合的營銷宣傳，使得瑞幸全年 102 款新品中，有八款銷量人民幣破億。郭謹一在電話會上特別提到：「『醬香拿鐵』刷新瑞幸單品紀錄，全年售出 4,583 萬杯，單品銷售額突破 9 億元。」

不過，激烈價格戰也為瑞幸帶來一定風險。財報數據顯示，2023 年第 4 季咖啡飲品消費淡季，品牌自營門市營業利潤率為 13.5%，而 2022 年同期為 21.6%。

瑞幸感受到的咖啡行業競爭，除了星巴克、Manner 等中高檔品牌，很大一部分來自新興品牌「庫迪咖啡」的貼身肉搏。

庫迪成立於 2022 年 5 月，創始人正是瑞幸創始團隊中的陸正耀和錢治亞。庫迪採取了與瑞幸相似的激進拓店思路。窄門餐眼顯示，庫迪以加盟為主，截至 2024 年 2 月，總計 6,800 家門市。若不計瑞幸，庫迪是去年中國開店速度最快的飲品品牌。

庫迪把多數門市設在瑞幸門市周邊，借助補貼，庫迪的咖啡價格可降至 9.9 元以內。兩家品牌價格戰對壘一度成為社交媒體上的熱議話題，也掀起咖啡行業零售補貼新一輪價格戰。