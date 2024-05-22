【量大強漲股整理】AIPC全面發動，誰最有潛力，在未來表現?

鉅亨研報 2024-05-22 17:20

加權指數，今日開高走高，終場上漲 315.08 點，收在 21551.83 點，成交量 4398 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買進 321.11 億，投信賣超 2.52 億，自營商買超 39.64 億，三大法人合計買超 358.23 億。

美股四大指數漲跌互見，道瓊上漲 0.17%，標普 500 指數上漲 0.25%，納指上漲 0.22%，費半下跌 0.31%；近幾周投資人重拾信心，認為通膨正在降溫，Fed 今年會降息，意外強勁的企業財報也提振華爾街的信心，根據 FactSet 統計，截至上周五，標普 5OO 指數成分股公司的獲利較去年同期成長 5.7%；AI 產業領頭羊 (NVDA-US) 輝達，上漲 0.64%，收在 953.86 美元，創下收盤新高；台股方面，加權指數，終場上漲 315.08 點，收在 21551.83 點，不僅再度創下歷史新高，也重新站上 5 日均線，台股正搭上席捲全球的 AI 浪潮，短期有望挑戰 22000 大關，今晚美股將發生 2 個重大事件，分別是 Fed 最近一次決策的會議紀錄和 (NVDA-US) 輝達的第一季財報和未來營運展望，相關內容勢必影響台股未來的走勢。

權值股方面，(2330-TW)台積電，上漲 2.73%，收在 864 元，再度創下歷史新高，企業 N3B 製程良率接近 55%，遠遠高於全球半導體大廠 (005930-KS) 三星 3nm 製程目前良率 20%，顯示企業在爭取 (NVDA-US) 輝達代工訂單上，擁有強大的競爭優勢；(2317-TW)鴻海，上漲 1.81%，收在 169 元，越南電力供應的風險再度浮現，當地官員已點名企業越南廠區「自願」減少 30% 用電，以防去年夏季電力短缺造成工廠鉅額損失的慘況再次發生；(2454-TW)聯發科，上漲 0.85%，收在 1185 元，企業以 39% 的市場份額領跑 2024 年第 1 季手機晶片市場，出貨量達到驚人的 1.141 億粒，同比增長 17%。

(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證、2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望迎來動能；(3363-TW)上詮，股價亮燈漲停，收在 150.5 元，企業因投入 CPO 業務腳步最快，相關光學連接器元件新品開發已見成果，是目前唯一與 (2330-TW) 台積電，在當紅的 CPO 有合作關係的光通訊廠，可望成為主要受惠者；(3450-TW)聯鈞，上漲 0.88%，收在 79.8 元，企業在 2022 年底轉投資源傑科技切入矽光子晶片，法人分析，企業已具有矽光子技術，且可配合客戶 design-in，今年下半年將小量生產，並與主要客戶完成認證，2025 年會有更多成果顯現；(4979-TW)華星光，股價亮燈漲停，收在 130.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶 (MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量；(3234-TW) 光環，股價亮燈漲停，收在 51.4 元，先前已透過 200G 及 400G 高速可插拔式光收發模組，切入資料中心供應鏈，隨著 AI 及雲端應用需求爆發，超大規模資料中心啓動規格升級，800G 加快進入市場，未來營收動能可期。

(5371-TW)中光電，股價亮燈漲停，收在 113.5 元，企業不僅於 2022 年開始小量出貨公安及工業檢測用無人機給 (TDY-US) 泰萊達科技，近期更是打入國軍無人機供應鏈，旗下子公司中光電智能機器人是首家通過兩款軍用商規無人機原型機檢測的公司，符合軍方對通訊、飛行速度、防水防塵等要求；(3059-TW)華晶科，上漲 3.21%，收在 43.35 元，近兩年高毛利率車用和醫療營收比重大增，不僅成功轉型，毛利率也快速提升，全新產品 3D 感測解決方案更是瞄準 AI 機器人和智慧製造，有望打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，近幾季財務報表中的合約負債和在製品存貨雙雙提升，也充分反映產品需求已順利進入成長軌道；(2359-TW)所羅門，股價亮燈漲停，收在 166.5 元，企業開發 AI 視覺軟體已長達 10 年，3D 視覺產品 AccuPick 已經通過認證，成功打進 (NVDA-US) 輝達供應鏈，未來產品滲透率有機會明顯提升，進而帶動營收成長。

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(MSFT-US)微軟 5 月 20 日推出新世代 AI PC，內建更強大的 AI 助理 Copilot 及全新功能，並設立新一代 AI PC 架構新標準「Copilot+PC」，首發產品清一色都搭載 (QCOM-US) 高通驍龍 X Elite 晶片，打造「地表最強 AI PC」，並將台灣 PC 品牌雙巨頭列為首波合作夥伴，(2357-TW)華碩，上漲 6.75%，收在 537 元，不僅 AI 伺服器滿手訂單，5 月 21 日線上新品發表會已推出首台搭載驍龍 X Elite 晶片的高階 AI PC，6 月 4-7 日台北國際電腦展將推出一系列全新 AI PC，今年下半年相關營收將會開始快速成長，法人目標價上看 600 元；(2353-TW)宏碁，股價亮燈漲停，收在 53 元，第一季出貨量年增幅度在 Windows 系統筆電中居冠，同時創下毛利率、營業利益率、淨利率「三率三升」的表現；(2356-TW)英業達，上漲 2.2%，收在 55.7 元，AI 伺服器在第 2 季將明顯出量，儘管筆電預估季對季持平，但隨著客戶在下半年釋出 AI PC 新品，加上 AI 伺服器營收比重繼續上升，企業第 3 季營運將攀上全年高峰。

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