金融業首家與北市動物園合作 第一銀行響應生物多樣性日4箭齊發

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-22 17:38

響應 5 月 22 日國際生物多樣性日，第一銀行以植樹、淨灘、濕地保育、環境教育等 4 大行動，今 (22) 日同步於全臺舉辦 10 場活動，號召同仁、眷屬及客戶共同參與，今年更獨家與臺北市立動物園合作設立瀕危動物故事館生物多樣性區常設展，是首家與動物園合作策展的金融業企業夥伴，以實際行動支持生物多樣性保育。

生物多樣性議題漸受國內外重視，第一銀行也持續與農業部林業及自然保育署臺中分署合作舉辦植樹活動，打造低碳永續家園，於 2016 年至今，已舉辦 23 場植樹造林活動，累計種植超過 1.2 萬棵樹苗；另，2017 年起已連續 7 年累計舉辦 30 場淨灘志工活動，號召員工、客戶清出近 15 公噸海洋垃圾，為海岸、山林生態保育付諸實際行動。

為擴大推展生物多樣性保育，第一銀行更攜手環境生態保育團體，舉辦生物多樣性保育活動，其中，與臺灣藍染學會合作舉辦生態解說體驗活動；參與齊柏林基金會「海海人生」環境教育課程及淡水河「淨一條河」環境行動；攜手荒野保護協會於新北市五股濕地及臺北市永春陂濕地舉辦環境保育宣導，以及移除小花蔓澤蘭、福壽螺等外來種生物之志工活動。為喚起社會大眾對於生物多樣性的重視，更推出以生物多樣性為主題的公益影片，期盼號召更多民眾參與。