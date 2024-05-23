美債殖利率曲線價差交易是什麼？一文掌握要點！

鉅亨網新聞中心 2024-05-23 08:40

美國公債價格與殖利率變化，不僅影響全球投資市場，也提供多元期貨交易機會，可以「公債價格」或「公債殖利率」為標的，買賣期貨合約；也可以根據「公債殖利率曲線」變動進行價差交易，如何做呢？本文快速帶你掌握要點！

美國公債殖利率五大影響因素

隨著通膨明顯滑落，市場今 (2024) 年初原本樂觀預估，美國聯準會可望於 6 月降息，甚至今年有機會降息三次；未料 3 月消費者物價指數 (CPI) 已連續三個月高於預期，潑了市場冷水。有些分析師認為，今年只會降息一次，甚至不會降息。

芝商所 FedWatch 工具顯示 (截至 5/13)，市場認為 9 月降息機率為 61.2%、11 月提升至 74.7%，12 月進一步增加至 87.7%，顯然市場押注 12 月降息機率較為濃厚。

9 月降息機率，資料來源：芝商所

11 月降息機率，資料來源：芝商所

12 月降息機率，資料來源：芝商所

芝商所執行董事及首席經濟學家 Erik Norland 分析，美國公債 2 年期、10 年期和 30 年期殖利率後續走勢將取決於諸多因素：

通膨是否持續降溫？ 經濟成長：經濟減速可能會迫使央行調降短期利率，殖利率曲線可望轉趨陡峭。 金融穩定性：銀行體系任何不穩定跡象，也可能導致殖利率曲線轉趨陡峭。 量化緊縮 (QT)/ 量化寬鬆 (QE)：聯準會是否放寬量化緊縮力道、甚至重新實施量化寬鬆？ 預算赤字：維持鉅額赤字恐怕會成為長天期殖利率的上行壓力。

殖利率曲線三種型態：正斜率、水平、負斜率

債券存續期間不同，殖利率也不同，若將不同天期的債券殖利率與存續期間繪製於同一張圖，並將各點連接起來即可畫出一條殖利率曲線，也稱為收益率曲線。

一般而言，債券期間越長，面臨的不確定風險較高，殖利率也會較高，所以長天期債券殖利率通常比短天期為高。因此，正常情況之下，美國公債殖利率曲線會呈現正斜率，越陡峭代表長債持有者希望獲得的收益率越高，以彌補持有長債的風險。

然而當聯準會升息，大幅推升短債殖利率，或是投資人對於未來經濟前景有疑慮，長債避險需求增加時，會導致殖利率曲線趨於平坦，甚至出現倒掛現象，亦即短債殖利率高於長債殖利率。市場常用美債 10 年期與美債 2 年期之間的利差觀察殖利率曲線是否倒掛，一旦出現，顯示景氣有減緩或衰退的可能性。

事實上，自 2022 年 7 月初開始，美國 2 年期公債和 10 年期公債殖利率曲線便出現倒掛現象，一直持續至今。

善用價差交易 利率期貨交易策略更加多元化

美債殖利率曲線變化除了可以觀察經濟衰退與否之外，也提供期貨投資人價差交易的機會。所謂價差交易是指買進一份期貨合約，同時也賣出另一份高度相關的期貨合約。

價差可以是市場內價差，例如時間價差，又稱為日曆價差，即買入某種產品在某個月份的合約，同時賣出該產品在另一個月份的合約。價差也可以是類似產品之間的價差，例如買進玉米合約，同時賣出小麥合約。

在美國公債期貨產品中，執行兩種美國公債期貨合約之間的價差交易是常見策略。投資人可根據自己對美國公債期貨殖利率曲線的看法，在不同的美國公債期貨合約之間進行價差交易，例如芝商所 2 年期公債期貨合約 (ZT) 和 10 期年公債期貨合約(ZN)，可以方便交易者建構價差交易策略。

確定使用哪種美國公債期貨合約建立價差交易後，需要計算每種合約的隱含基點價值，比較並計算得出正確的價差比率，買賣相對應合約的數量。價差比率是指兩種合約的交易量比率，計算方式為「長期債券的基點價值 / 短期債券的基點價值」。舉例來說，10 年期公債基點價值為 128.78，2 年期是 46.25，價差率則為 2.78，大約是 3：1。代表可以買進 (賣出) 三份 2 年期公債期貨合約，同時賣出 (買進) 一份 10 年期公債期貨合約。

芝商所會於網路發布價差率，方便交易者查閱，可以針對收益率曲線的斜率變化進行交易，讓利率期貨投資組合的交易策略，更加多元化。