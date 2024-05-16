日友轉投資青新環境將在 6月中掛牌上市 營運成長動能足

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-16 17:31

由日友 (8341-TW) 持股 66.04% 的青新 (6951-TW)，將在 6 月中旬掛牌上市，繼 2023 年營收 4.87 億元、年增 9% 後，仍看好 2024 年營運的成長，除營收占比較高的醫廢與事廢清運持續看成長外，同時再利用處理廠的滅菌業務在 2024 年應可達損益兩平並在 2025 年挹注獲利，青新木則預計可望在 2025 年達到損益兩平。

法人估，青新在 2024 年營運可望出現雙位數成長，繼續改寫營收新高。

青新環境成立於 1999 年，目前股本爲 4 億元，總經理張財榮表示，公司兩年前有較明顯客戶的加速成長及運量成長，帶動青新客戶當年有明顯成長；也因原本就有上萬家客戶，客戶增加可重新排定運輸路線、冀更有效率，但尚未內化到系統隔年就爆發疫情，直到 2023 年才真正把新增客戶內化到系統，帶動 2023 年獲利增加幅度更大於營收增幅。

張財榮指出，醫療廢棄物市場規模每年都會穩定成長，青新在醫廢清運量占有率最高，將是第一個受惠者；事業廢棄物部分，青新也加強跟不同類別處理廠合作、讓觸角範圍更廣，特別是目前在事廢清運市佔率只有 1% 左右，未來成長空間非常大，因此不管是 2024 年或未來幾年內，都很有信心保持目前的成長態勢。

青新 2024 年第一季營收佔比為醫療廢棄物清運佔約 60%、事業廢棄物清運佔 33%、青新木超過 4%、廢水處理業務約占 1.5%；毛利率部分，事業廢棄物清運近 70% 左右、醫療廢棄物清運接近 50%。

青新 2024 年第一季營收 1.31 億元，毛利率 51.24%，年增 1.67 個百分點，稅後純益 2931 萬元，年增 19.54%，每股純益爲 0.73 元。