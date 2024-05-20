基士德-KY看整體經濟環境趨穩健 有利產業發展

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-20 18:17

水務工程廠商基士德 - KY(6641-TW) 在今年首季稅後純益 1892 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.6 元，在全球經濟走勢趨穩同時，基士德 - KY 在今 (20) 日召開的法說會指出，排除第二季銅價高漲的不利營運成本的因素之外，對於第二季起以至下半年的趨穩經營環境，應有利產業發展。

同時，基士德 - KY 財務長吳武雄在法說會指出，中國當地消費力道雖然不如以往，但已在漸漸恢復中，至於製造業已經開始恢復成長，至今年的 4 月，成長力道表現有超出預期。

吳武雄指出，中國大陸今年要發行人民幣 1 兆元超長期國債，其主要目的除了刺激消費外，也想藉此帶動企業設備汰舊換新，由政府帶動加速投資，這對水處理、能源相關產業有利，預期後續還會有其他的刺激經濟政策，對經濟穩定有高相關 。

至於東協市場，台灣對東協投資占比持續增加，外資投入當地也在增加當中，基士德 - KY 注重東南亞耕耘，吳武雄說，東協有很多產能是大陸移過去，公司希望用兩岸的優勢來拓展當地市場，不是以賣設備在市場出現，更 提供相關技術來拓展當地市場。

基士德 - KY2024 年首季包含台灣、中國大陸、及越南等各地區之經濟成長率表現均超乎預期，公司在中國大陸、台灣及越南地區的業績均有雙位數成長