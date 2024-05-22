〈台股開盤〉小漲開出後走高逾140點 小型股爲市場優勢要角

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-22 09:31

晶圓代工龍頭的台積電 (2330-TW) 及 AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 的財報發布仍爲市場關注焦點，台股 22 日早盤 21248.99 點開出後小漲超過 140 點維持高檔震盪，AI、機殼及機器人概念股以與銅價上漲帶動的原物料股上漲，市場專家指出，台股上攻的多頭優勢格局仍不變，小型股的表現將優於大型股。

台積電今 (22) 日以 845 元開出 ，最高攻上 847 元，漲幅 0.71%，權值股鴻海 (2317-TW) 股價也上漲 2 元達 168 元。

台北股市集中市場早盤後上漲 140 點，最高達 21381.55 點，預售估市場成交值 3655 億元。分析師簡伯儀說，目前投資人觀望輝達的財報發布及美國 Fed 的報告發布，大型股的漲漲幅空間不大，如 OTC 及中小型股將取得表現空間。

今晨美股收盤，市場持續消化聯準會官員談話，輝達財報發布倒數計時，美股再攀顛峰，那指和標普指數齊漲超 0.2%，寫下歷史新高紀錄，輝達與微軟也創下收盤歷史新高。市場正等待聯準會週三發布的最新利率政策會議紀錄。

收盤美股道瓊指數上漲 66.22 點，或 0.17%，收 39,872.99 點。那斯達克指數上漲 37.75 點，或 0.22%，收 16,832.62 點。S&P 500 指數上漲 13.28 點，或 0.25%，收 5,321.41 點。費城半導體指數下跌 15.96 點，或 0.31%，收在 5,074.40 點。NYSE FANG + 指數上漲 78.07 點，或 0.75%，收 10,551.89 點。台股 ADR 幾乎全紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.08%