北京定調！賴清德超越李、扁、蔡 「獨」性前所未有

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-22 11:34

總統賴清德發表 520 就職演說後，大陸官媒砲聲隆隆，《新華社》周二（21 日）更定調賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文等前總統，「『獨』性前所未有」。

《新華社》在題為「玩火者必自焚——評台灣地區領導『5·20』講話」的時評中表示，賴清德包裝「台獨」，公然宣揚「兩國論」。賴清德鼓吹兩岸「互不隸屬」，在所謂「國家」認同上大做文章，處心積慮將大陸標注為「外國」，企圖偷渡「台獨」主張、搞「和平分裂」。

《新華社》指出，島內人士痛批，在「台獨」道路上，賴清德已超越李登輝、陳水扁、蔡英文，「『獨』性前所未有」。

《新華社》狠批賴清德歪曲事實、顛倒是非，惡意炒作大陸「軍事威脅」，製造「中國併吞台灣」的恐懼。他誣指大陸是「全球和平穩定最大的戰略挑戰」，叫囂「全民防衛」，企圖把台灣 2,300 萬民眾綁上「台獨戰車」，字裡行間在在證明他根本不是「和平的舵手」，而是和平的毒手，根本不是「視民如親」，而是視民如草芥。

《新華社》痛批賴清德挾洋壯膽，妄圖「倚外謀獨」。他打著「民主」的幌子貼靠、迎合西方反華勢力，甘當馬前卒，乞求外國主子打氣撐腰。其所謂的「民主」，根本就是煽動「反中抗中」，是進行謀「獨」挑釁的「遮羞布」。

《新華社》指出，過去八年，兩岸關係急轉直下的事實充分證明，民進黨的「台獨」路線、對抗路線、害台路線，是台灣陷入兵凶戰危、社會極度撕裂對立、經濟民生嚴重受損的禍根亂源。賴清德揚言要秉持所謂「四個堅持」，擺明是要延續過往錯誤路線，接著走謀「獨」挑釁的邪路，讓台灣離戰爭、衰退越來越近。

國台辦發言人周二也說，賴清德在就職演說中宣稱「中華民國台灣是一個主權獨立的國家」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、台灣是「我們國家的名稱」。這是在販賣「兩國論」，搞「台獨正名」，表明他上任伊始就迫不及待露出「台獨」真面目，態度極為猖狂。

國台辦發言人進一步表示，大陸居民、學生不能赴台旅遊、就讀，完全是民進黨造成的問題。台灣地區領導人不僅不痛改前非，還給旅遊、就讀附加上「雙邊對等」的前提，這哪裡有促進兩岸交流、改善台灣經濟的真心實意？

政大國際關係研究中心副主任王信賢周二研判，兩岸關係混亂，真正原因是雙方在不同邏輯和認知落差的框架下，兩岸在不同平行時空對話。相較於陳水扁、蔡英文上任後，北京的態度是「聽其言觀其行」與「未完成的答卷」，這次賴清德被中共直接定調，這代表雙方有非常大的認知落差。

對於未來兩岸局勢，王信賢認為，中共總書記習近平在「馬習會」上強調的「中華民族共同體」，是北京拋出的橄欖枝，若台灣不接受，中共仍會持續施壓。但王信賢也強調，美國總統大選的結果才會是國際大局的關鍵。