外資賣超31億元 大砍4檔金融股13.7萬張倒貨給投信

台股今 (21) 日量縮震盪下跌 34.88 點、收 21236.75 點，外資賣超 31 億元，個股賣超前十中多達 6 檔金融股，其中，調節玉山金、中信金、永豐金、第一金共 13.73 萬張，不過，投信順勢接手這 4 檔金融股共 9.34 萬張。

三大法人今日僅投信買超，外資及陸資賣超 31.82 億元、自營商賣超 19.99 億元，投信買超 2.64 億元；三大法人合計賣超 49.17 億元。不過，外資 台指期 今日回補空單 1019 口，淨空單降至 8235 口，期現貨不同調。

外資今日買超聯電 3.79 萬張最多，前十名多為 AI 伺服器概念股，包括神達 2.02 萬張、英業達 9540 張、緯創 9164 張，以及晟銘電 7171 張、光寶科 6665 張；另外還有寶成 1.68 萬張、華航 1.43 萬張、統一 7398 張、三商壽 6940 張。

外資賣超大舉調節金融股，玉山金 3.86 萬張、中信金 3.78 萬張、永豐金 3.61 萬張、第一金 2.45 萬張、新光金 2 萬張、開發金 1.77 萬張。另有友達 1.81 萬張，以及復華台灣科技優息 (00929)2.64 萬張、群益 ESG 頭等債 20+ 2.26 萬張、群益台灣精選高息 (00919)2.03 萬張等 ETF。

投信則順勢承接外資大賣的金融股，玉山金 2.96 萬張、中信金 2.47 萬張、永豐金 2.08 萬張、第一金 1.81 萬張，也買超聯電 1.79 萬張、以及長榮航 1.84 萬張、大成鋼 7539 張、京城銀 5291 張、漢翔 3818 張、世紀鋼 3156 張。

投信賣超最多的是神達 1.02 萬張、二到十名依序為長榮 8504 張、上海商銀 7084 張、寶成 6077 張、統一 5722 張、光寶科 5445 張、欣銓 5382 張、致伸 4539 張、矽格 4429 張、光洋科 3922 張等。