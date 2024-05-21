朋億*去年現金股利共配發10.43元 擴大布局東南亞

水氣化工程業者朋億 *( 6613-TW ) 今 (21) 日召開股東會，公司表示，今年將持續擴大兩岸地區及東南亞等區域業務，挹注未來營運成長。

朋億 * 考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過 2023 年盈餘分配案，以每股面額 5 元之股數計算，2023 年上半年配發每股 3.43 元現金股利 (已於 2024 年 1 月 26 日發放)，2023 年下半年配發每股 7 元現金股利，合計 2023 年配發每股 10.43 元現金股利。