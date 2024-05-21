朋億*去年現金股利共配發10.43元 擴大布局東南亞
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-21 16:48
水氣化工程業者朋億 *(6613-TW) 今 (21) 日召開股東會，公司表示，今年將持續擴大兩岸地區及東南亞等區域業務，挹注未來營運成長。
朋億 * 考量公司資本公積充沛且財務體質健全，經全體出席股東通過 2023 年盈餘分配案，以每股面額 5 元之股數計算，2023 年上半年配發每股 3.43 元現金股利 (已於 2024 年 1 月 26 日發放)，2023 年下半年配發每股 7 元現金股利，合計 2023 年配發每股 10.43 元現金股利。
若還原以每股面額 10 元計算，朋億 * 2023 年配發每股 20.86 元現金股利，創歷年配息新高。
展望下半年，朋億 * 擴大接單動能，半導體、高科技產業客戶保持良好訂單水準，隨著客戶拉貨穩健提升，整體產能稼動率保持一定水準，憑藉累積多元客戶合作實績、高客製化技術能力、優異生產良率及效率等競爭優勢，集團繼續全力以赴，在半導體相關、光電等領域中擴大業務接單動能。
朋億 * 去年受惠半導體客戶拉貨穩健，全年營收達 91.40 億元，年增 6.37%，儘管第四季受新台幣升值影響，仍持續精進營運成本、費用管理等效益，全年稅後淨利 10.42 億元，年增 30.82%，續創歷年新高，每股稅後純益達 14.95 元。
朋億 * 積極擴大垂直水平整合、多區業務接單布局，且於兩岸三地廠務領域站穩高度競爭利基，仍積極深化旗下高科技產業水、氣體、化學品製程供應系統高品質、高潔淨度與精確度等能力，有效滿足客戶需求。
以區域分布來看，朋億 * 去年中國、台灣、其他地區營收比重分別為 58.5%、32.9%、8.6%，
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