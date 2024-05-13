朋億*攜中信銀 實施員工福儲信託計畫

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-13 16:15

半導體供應系統廠朋億 *(6613-TW) 今 (13) 日表示，與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約，每月依員工薪資提撥自提金，加上公司提撥相對獎勵金，共同交付中國信託銀行信託管理，藉此留住現有人才並吸引新血員工加入，有助於公司、員工和股東之間的共贏局面。

朋億 * 指出，公司致力提升員工照護和福利，強化員工福利、吸引及保留關鍵人才，提升員工留任穩定度，增強員工的職場滿意度和忠誠度，進一步促進勞資雙方的和諧關係，由朋億 * 福儲代表人與中國信託銀行簽署員工福利儲蓄信託契約。

中國信託銀行為國內最大的退休金 / 員工儲蓄金資產受託銀行，藉助中國信託豐富的業務經驗與全方位的信託服務，透過信託機制鼓勵員工以購買母公司聖暉 * 股票的方式增加儲蓄，員工可獲得固定薪資的同時，也能享受額外的薪酬加給，進而有助於員工積累財務資金來穩步建立退休基金。

此外，朋億 * 在福利設計上提供員工完善且優於勞基法的團體保險，加強保障同仁工作及生活安全，亦鼓勵員工婚育計畫，從婚假、結婚禮金直到育兒照護的產檢假、陪產假、家庭照顧假及生育禮金，全方位照顧員工的福利措施與需求。

朋億 * 4 月營收 9.61 億元，年增 24.8%，創歷年單月次高，受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務訂單認列進度暢旺。累計前 4 月合併營收達 32.08 億元，年增 37.28%，同步締造歷年同期新高。