朋億*旗下銳澤拿日本訂單 Q2完成設立子公司

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-21 16:47

聖暉 *(5536-TW) 旗下朋億 *(6613-TW) 今 (21) 日受邀櫃買中心舉辦法說會，總經理馬蔚表示，旗下銳澤已經派駐人力至日本，預計第二季完成設立日本子公司，包括手續與執照，看好今年開始將有來自日本的營收貢獻。

馬蔚指出，朋億 * 主要負責半導體、光電廠的化學液體供應系統，銳澤則提供氣體供應系統與二次配，包括設備、管道與管路，預期鋭澤最開始訂單會先以二次配為主，待客戶二廠開始興建，氣體設備相關營收貢獻有機會落在明後年。

馬蔚看好，目前共有兩、三個客戶有意願至日本發展，公司與日本住友化學工程緊密合作，有不同的業務模式滿足日本供應鏈在地化的需求。

展望全年，馬蔚認為，朋億 * 目前在手訂單維持 110 億元，無明顯變化，今年還是看成長，但由於外在變數多，會相對保守；以四地來看，日本因為從無到有，成長幅度最顯著，接下來是中國與東南亞，看好中國在當地政府支持下以及供應鏈移轉至東南亞，兩地也都呈現成長，台灣則因建廠相對少，成長幅度較小。

馬蔚補充，從現階段景氣來看，原本有些客戶走的比較慢，但現在有加速跡象，如去年記憶體不好，今年隨著 AI 帶動 HBM 需求，相關記憶體大廠營運都緩步復甦，成熟製程也因為先進封裝趨勢興起，有不錯機會，期望隨著 AI 技術進入車用、手機等終端，就會帶動廠房設施。