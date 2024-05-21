麗清出貨新專案 有信心營運逐季成長

汽車零組件廠麗清 (3346-TW) 今 (21) 日召開 2024 年股東常會，承認通過 2023 年盈餘分配案，決議配發每股 1.5 元現金股利，為近 5 年配息新高，展望後市，麗清表示，與客戶合作的新專案正陸續出貨，有信心營運逐季成長。