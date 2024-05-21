麗清出貨新專案 有信心營運逐季成長
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-21 18:07
汽車零組件廠麗清 (3346-TW) 今 (21) 日召開 2024 年股東常會，承認通過 2023 年盈餘分配案，決議配發每股 1.5 元現金股利，為近 5 年配息新高，展望後市，麗清表示，與客戶合作的新專案正陸續出貨，有信心營運逐季成長。
麗清去年全年稅後純益 3.11 億元，年增 9.03 倍，每股純益 (EPS)2.83 元，創近 5 年新高。麗清表示，積極深化既有知名 LED 車燈一階供應商的業務合作，包括華域視覺、海拉、廣州小糸等客戶對訂單拉貨皆保持暢旺，加上美國知名車廠客戶持續加大頭燈控制器產品訂單拉貨，挹注去年全年 LED 車燈模組、頭燈控制器產品營收分別成長 15%、70%。
展望下半年，麗清表示，去年與客戶合作新機種專案陸續於今年啟動上巿交貨，LED 車燈模組銷售暢旺，對營運逐季成長深具信心。
麗清觀音廠產線已完成擴增計畫，正持續提高產能稼動率，可因應美國知名車廠客戶頭燈控制器訂單需求，進一步堆疊未來營運動能。
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