〈焦點股〉森崴能源台電二期工程迎來認列營收高峰 亮燈漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 11:21

台電離岸風電二期工程進度順利，隨著 2023 年下半年下部結構產品陸續交貨，以及海上工程產品的事先準備，也達成 2023 年台電二期 10% 至 15% 的工程，預期今年將迎來認列營收高峰，激勵森崴能源 (6806-TW) 今 (26) 日亮燈漲停。

森崴能源今天以 126.5 元開高走高，隨後漲停鎖住 136 元，股價寫下 28 個月以來新高，並站上所有均線，成交量超過 1.6 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人上周合計賣超 479 張。

法人指出，森崴能源 2023 年在台電離岸風電二期工程累積認列營收達 24% 至 25%，法人預期，今年開始迎來認列高峰，而今年認列將略多於 2025 年，2026 年則預計認列 10% 尾款。