亞馬遜重金加持世芯 小資族輕鬆入手00947搶搭AI商機列車

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-21 10:31

亞馬遜 (Amazon) 看好台灣 IC 設計業前景，將參與世芯 - KY(3661-TW) 私募，總認購金額逾 5 億元。工研院預估台灣 IC 設計業 2024 年產值將達 1.25 兆元新高，成長率 16.4%。小資族若想參與高價 IC 設計股的漲升行情，亦能透過 ETF 進場卡位，台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金 (00947-TW) 是國內首檔聚焦在 IC 設計產業的 ETF，昨 (20) 日起開募，發行價僅 15 元。

台新投信表示，AI 技術在各領域需求不斷攀升，包括生成式 AI、自動駕駛及智慧座艙、智慧家庭、醫療保健、工業自動化等領域，在 AI 商機大爆發下，帶動高性能及低功耗的晶片需求，掀起台灣 IC 設計產業另一波成長高峰。

台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金經理人黃鈺民指出，台灣 IC 設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客，主要基於三個特色。

一、產業前景佳：市場肯定企業過去表現，同時期待未來能持續維持高度成長，接受更高本益比購入 IC 設計股；二、產業龍頭地位：許多 IC 設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導優勢；三、股本小：獲利易推動財報表現，高股價籌碼面相對穩定。