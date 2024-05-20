〈520就職〉「信賴」行情？兩岸題材率先熄火 觀察AI、半導體護國群山表現

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-20 18:52

台股今 (20) 日適逢 520 總統就職，一度跌超過 150 點，上沖下洗後，終場小漲 13.16 點，收在 21271.63 點，統一投顧表示，兩岸氣氛是否緩和將是短線觀察重點之一，可聚焦半導體、AI、科技新品發布，以及航太衛星等投資題材。

目前兩岸關係看來略有緊張之勢，主要是因，新總統賴清德表示，要打造民主和平繁榮的台灣，並呼籲北京停止文攻武嚇，不過，中國國台辦對 520 就職演說的最新回應，則是定調為台灣領導人充分暴露「台獨工作者」的本性。

回顧過去 7 次 520 總統就職後，台股平均後 7 日、後 1 個月分別漲 0.62%、0.78%；而外資今日在集中市場小幅賣超台股 65 億元，終結連 6 個交易日買超，略陷觀望。

台股交易員認為，兩岸關係短期恐難見到明顯緩和，的確會影響國際資金的積極匯入力道，不過，民進黨維持執政，產業政策未明顯轉向，五大信賴產業中的半導體、AI 都是台股的護國群山，而新總統更提到台灣「絕對有能力成為經濟日不落國」，科技股長期成長和發展趨勢無虞。

台股交易員強調，目前台股靠著 AI 龐大的電子次族群、傳產中的航運、營建、電線電纜，以及金融股輪流表態，不斷穩固指數下檔支撐，再加上美國將啟動降息循環，資金行情熱絡，在基本面、籌碼面並未見到明確轉向前，維持偏多態度。

今日新總統的演說共提及中華民國 9 次、中華民國台灣 3 次，台灣則多達 84 次，賴清德說，台灣人熱愛和平，與人為善，若國家領導人以人民福祉為最高考量，那台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

但國台辦表態，台灣地區領導人罔顧民意、逆流而動，釋放了謀「獨」挑釁、破壞台海和平穩定的危險信號。