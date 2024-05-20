巨漢22日起展開競拍 底價133.63元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-20 18:23

巨漢系統 (6903-TW) 為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股 6,076 張，其中 4,375 張採競價拍賣，將於 5 月 22 日至 24 日展開競價拍賣投標，競拍底價為 133.63 元，每標單最低為 1 張，投標數量以 1 張整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過 556 張，並於 5 月 28 日開標，預計 6 月中旬正式掛牌上櫃。

巨漢目前資本額新台幣 6.06 億元，主要業務為無塵室及機電空調工程，以及具指標性且高技術層次的公共工程。公司持續在工程技術上精進，應用專業建築資訊模擬系統 BIM，優化工程設計及縮短建廠期程，並同時掌握國內高科技產業脈動，跨足其他新興高科技產業，憑藉累積逾 30 年之工程實績及經驗，巨漢服務客戶涵蓋領域廣泛，擴及高科技半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域。

巨漢主要提供高科技廠整合工程服務，且公司持續深化數位科技應用於工程管理技術，提高施工效能並使建置成本最優化，業績每年穩定成長。

巨漢 2021 至 2023 年每股稅後盈餘以追溯後股本計算，已連續三年賺一個股本以上。2024 年第一季營運維持穩健，合併營收 8.1 億元，營業淨利 2.3 億元，稅後淨利 1.9 億元，每股稅後純益 3.19 元，今年將配發現金股利 10.2 元，配發率達 75%。