〈520就職〉政大出身的學者 金管會正副主委彭金隆、陳彥良獲總統任命

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 16:05

總統賴清德今 (20) 日上午就任總統後，隨即簽署行政院長及內閣首長人事命令，行政金融監督管理委員會主任委員彭金隆、副主任委員陳彥良正式就任，兩人皆從政大出身，在學界服務多年，可望為國內金融監理與發展注入新氣象。

彭金隆是標準的「政大人」，大學本科為政治大學會計學系，之後繼續在政治大學攻讀保險碩士及企業管理 (學) 系博士，外界對彭金隆的既定印象是保險學者出身，但其實他也有一段財政部基層經歷，曾任科員、專員、秘書。

彭金隆隨後轉戰學界，曾在實踐大學、政治大學任教，研究專長包括保險與風險管理、銀行保險、金控公司、保險監理等領域。

彭金隆長年待在學界，但也擔任過金管會保險局人身保險商品審查委員，在業界經驗上，曾任臺銀人壽獨立董事、中國人壽外部董事，先前已辭任台灣人壽的獨立董事。

金管會副主委陳彥良同為政大人，自政治大學法律學系畢業後，即到德國 Mainz 大學攻讀法學碩士及博士，曾在東華大學、台北大學任教。