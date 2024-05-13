金管會拍板 第4家准承作外籍移工國外小額匯兌業務

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-13 19:43

金管會今 (13) 日宣布，同意「美家人力資源公司」經營外籍移工國外小額匯兌業務，該公司是第 4 家獲得金管會許可的機構，先前統振、東聯互動、數位至匯皆已陸續獲准開辦業務，另外還有 1 件在審核中。

金管會表示，依「外籍移工國外小額匯兌業務管理辦法」第 7 條第 1 項規定，非銀行及非電子支付機構經營外籍移工國外小額匯兌業務，應檢具相關書件向主管機關申請許可。

美家人力資源公司依前揭規定檢具相關書件申請經營外籍移工國外小額匯兌業務，金管會經洽商中央銀行意見後，審核通過該公司申請案，美家人力資源未來得提供印尼籍、越南籍及菲律賓籍移工將款項匯出至母國之服務。

金管會表示，希望經營外籍移工國外小額匯兌業務之機構依本辦法規定，導入外籍移工身分確認機制及匯兌款項保障等各項機制，並以便捷之匯款方式，引導外籍移工透過合法之管道辦理匯兌，達到普惠金融之目的。

截至目前，金管會總計核准 4 家外籍移工匯兌公司許可，包括統振 (110.10.15 許可)、東聯互動 (111.4.1 許可)、數位至匯 (112.7.27 許可)、美家人力資源 (113.5.13 許可)。審核中案件計 1 件。