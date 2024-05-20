〈520就職〉賴總統就職演說(全文)：兩岸追求和平共榮 延續四個堅持 不卑不亢、維持現狀

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 13:12

今 (20) 日上午總統當選人賴清德於第十六任總統副總統就職慶祝大會中發表就職演說，賴清德以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，承續前總統蔡英文的「四個堅持」，在兩岸關係上，賴清德表達「不卑不亢、維持現狀」的立場，訴求兩岸一起追求和平共榮，他並兩次提及維護「印太和平」的重要性。

就職演說中，賴清德首先表示，民進黨執政進入第三個任期，不是打破「打破 8 年政黨輪替魔咒」，事實只有人民對執政黨最嚴格的檢驗、對國家未來最真實的選擇。他對前總統蔡英文、前副總統陳建仁和行政團隊的 8 年努力打下堅實基礎，表示感謝，並強調對未來任期的每一天，將「行公義，好憐憫，存謙卑的心」，視民如親。

第一，賴清德首先強調「行政立法協調合作，共同推動國政」，期許大家以新思維看待「三黨不過半」，朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神。他並對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平。

第二「民主台灣，世界之光」，賴清德指出台灣是「世界民主鏈」的亮點，，強調台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也成功示範了民主防疫可以優於專制防疫。建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵參與公共政策，繼續推動 18 歲公民權，共同實踐國家的願景。未來將持續與民主國家，形成民主共同體一起對抗假訊息，因應各項挑戰，讓台灣成為「民主世界的 MVP」。

第三「民主台灣，世界和平舵手」 ，賴清德首先強調和平的可貴，近來俄烏、以哈戰爭衝擊全世界，中國的軍事行動以及脅迫，也是全球的和平威脅，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。

他特別提及美國上月完成「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。也是演說中再次重申「印太和平」對台海穩定的重要性。

第四「民主台灣，世界繁榮推手」，賴清德指出，未來半導體將無所不在，AI 浪潮席捲而來，台灣掌握半導體先進製程技術，是「全球民主供應鏈」的關鍵，他將致力發展「五大信賴產業」：半導體、人工智慧、安控、次世代通訊 ，並扶植中小企業、促進經濟包容性成長等，承擔責任，積極貢獻世界。

賴清德強調，他與執政團隊將依循蔡英文的「四個堅持」，以及「四大和平支柱」化為具體行動，帶領台灣邁向穩定可信賴的新未來。在區域事務及兩岸上，他表達「不卑不亢、維持現狀」的政策立場，向中國釋出兩岸一起追求和平共榮的善意。

以下是演說全文：

一、行政立法協調合作，共同推動國政

賴清德說，今年二月上任的新國會，是台灣時隔十六年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

賴清德表示，他要告訴大家，這是全民選擇的新模式，當我們以新思維看待「三黨不過半」，這代表著，朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。

然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待。政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。

立法院的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧。

賴清德強調，在民主社會，人民的利益至上，這是民主的根本；國家的利益優先於政黨的利益，這是政黨的天職。當朝野政黨推動法案，都能夠合乎憲法，秉持「人民至上」、「國家優先」的精神時，國政自然順利推展。

賴清德說，行政院卓榮泰院長率領的內閣團隊，也將優先解決對社會有益、朝野有共識的議題，以積極行動、創新思維，解決民瘼，來回應民意、服務人民。

目前，0403 災後的復原工作，正在進行。我要再次向罹難者表示哀悼、慰問家屬。我也要感謝所有協助救災和重建的國人，以及再次感謝國際社會的關心和支持。中央政府已經規劃投入 285.5 億元，來協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。

賴清德表示，他對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作，寄予厚望，也希望跟所有國人攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮。

二、民主台灣，世界之光

「各位國人同胞，民主、和平、繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。」賴清德提到，台灣是「世界民主鏈」的亮點，民主台灣的光榮時代已經來臨。台灣自從總統直選以來，已經成為全球最蓬勃發展的民主國家之一。我們持續提升人權，向世界展現民主自由的價值。

賴清德說，台灣是亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。台灣示範了，民主防疫可以優於專制防疫。台灣不論是民主指數，或是自由度的評比，在亞洲的排名都是數一數二。民主台灣已經是世界之光，這份榮耀屬於全體台灣人民！

賴清德強調，未來，新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作。對內，我會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動十八歲公民權，共同實踐國家的願景。

對外，我們將持續與民主國家，形成民主共同體，彼此交流各領域的發展經驗，一起對抗假訊息，強化民主韌性，因應各項挑戰，讓台灣成為民主世界的 MVP。

三、民主台灣，世界和平舵手

「和平無價，戰爭沒有贏家。」賴清德說，明年，第二次世界大戰結束，就滿八十年，台灣和各國都一樣，走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。

如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

賴清德提到，台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。早在 1921 年，蔣渭水先生就指出，台灣是「世界和平第一關的守衛」，在 2024 年的今天，台灣的角色更加重要。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

賴清德說，為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。就在上個月，美國也完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。

賴清德說，感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標。

由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。

賴清德也呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。台灣人民熱愛和平，與人為善。我始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

因此，我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

「各位國人同胞，我們有追求和平的理想，但不能有幻想。」賴清德說，在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。

賴清德表示，面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。

四、民主台灣，世界繁榮推手

「台灣需要世界，世界也需要台灣！台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心。」賴清德說，展望未來的世界，半導體無所不在，AI 浪潮席捲而來。現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在 AI 革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。

各位國人同胞，當我們主張，中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定。我們決定的未來，不只是我們國家的未來，也是全世界的未來。我們要走對的路，產業要大展身手，做世界繁榮的推手，讓台灣每前進一步，世界就向前一步。

過去，我擔任行政院長、副總統，到全國各地的產業拜訪，我了解台灣產業的潛力和需求。未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展。

第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」。

面對氣候危機，我們必須堅定地落實 2050 淨零轉型。面對全球智慧化的挑戰，我們站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

我們也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。

除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，我們也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」。

我們立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

我們更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。我們要讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。

第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」。

台灣已經申請加入 CPTPP，我們會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。

我們也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

我要向各行各業的朋友保證：各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界。

台灣絕對有能力，成為「經濟日不落國」，無論太陽從哪裡升起，都可以照到台灣的企業，造福當地的發展，也讓台灣人民能夠有更富足的生活。

五、樂民之樂，憂民之憂

我深信，經濟發展的果實，應該為全民所共享。未來，在推動「國家希望工程」、擴大社會投資之下，我要建立一個有愛和道德勇氣的台灣社會。年輕人可以看見希望，壯年人可以實現夢想，老年人可以擁有幸福，弱勢者可以得到照顧。每一個人在人生的每一個階段，都能夠獲得政府的支持。

未來，幼托、長照、社會住宅等服務，要延續擴大；物價、房價、貧富差距等問題，要不斷改善；食品安全、道路安全、校園安全、社會安全網等保障，要持續強化；還有，對於教育、司法、轉型正義等改革工作，也都要繼續做下去。

我也了解國人對生活的煩惱和期待，凡是各位關心的議題、社會需要的改革，政府都會積極以對，全力以赴。

大家希望收入更高，我會推動產業升級，創造更好的薪資環境。大家期待治安更好，我會積極打擊黑金、槍、毒和詐騙。大家需要供電穩定，我會推動第二次能源轉型，發展多元綠能、智慧電網，強化電力系統的韌性。大家關心勞保財務，我要再次強調，只要政府在，勞保絕對不會倒。大家重視交通安全，我會打造符合人本的交通環境，擺脫「行人地獄」的惡名。大家期待政府能夠幫助家庭照顧者減輕負擔，以及協助產業改善缺工的困境，這些問題，我都會積極解決。

迎向未來，我們都期待一個更強韌的台灣，可以妥善因應傳染病、天災地變等各類型災害，以及加速都市更新，解決危老建築的問題。

我們也期待一個更健康的台灣，我期許自己發揮醫師專業，集結各界的力量，打擊癌症，以及成立「體育暨運動發展部」，推展全民運動，並且確保健保永續經營，讓國人活得長壽又健康。

未來的台灣，要保有多樣性的生態環境，多元族群的文化，以實踐環境永續、文化永續，讓國家更美好。

未來的台灣，會有更多元發展的創新經濟，會有更普及的數位科技應用，會有更好的競爭力和雙語力，會有更強大的公共支持服務體系，也會有更尊重性別平等的環境，讓每一位國民的權利受到保障。

未來的台灣，更要讓每一個縣市，依據特色發展，推動地方創生產業，落實「均衡台灣」的目標，處處可以安居，人人可以樂業！

六、團結力量大，繼續壯大國家

親愛的國人同胞，國家的未來發展，需要每一分力量。面對全球化、全面性競爭的時代，沒有一個國家可以單打獨鬥，也沒有一個分裂的社會能夠成功面對。

團結一致，我們的腳步就更穩；相互扶持，我們的足跡就更遠。為了國家的生存發展，我將透過民主的力量，團結所有國人，壯大國家。

我們都知道，有主權才有國家！根據中華民國憲法，中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。每一個人，都要團結、愛護國家；任何一個政黨，都要反併吞、護主權，不可為了政權犧牲國家主權。

當世界上有越來越多國家，公開支持台灣的國際參與，在在證明了，台灣是世界的台灣，台灣是全球和平繁榮值得信賴的力量。

全體國人不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界。

七、台灣新世界，世界新台灣

當台灣走進世界，我們也歡迎世界走進台灣。許多新住民朋友、外籍友人，從世界各地來到台灣，寫下屬於台灣的新篇章。我要感謝你們，也要向你們致敬。

今天現場，也有千里來訪的國際友人，有歸國的僑胞朋友，以行動支持台灣。我們是不是用最熱烈的掌聲歡迎、感謝他們。

今晚，我們接待國內外賓客的國宴，選擇在台南舉辦。1624 年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在「台南 400」的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。