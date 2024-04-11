期交所調整多項契約保證金價位 4/12實施
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-11 18:24
臺灣期貨交易所今 (11) 日公告調整多項商品之保證金價格，分別有調高或調低，並自 113 年 4 月 12 日一般交易時段結束後起實施，請投資人留意投資部位。
期交所表示，本次保證金調整自明 (12) 日生效，包括：
匯率類期貨契約保證金：澳幣兌美元期貨契約 (XAF) 原始保證金從 650 美元調降為 540 美元，英鎊兌美元期貨契約 (XBF) 從 原始保證金從 870 美元調降為 690 美元，美元兌日圓期貨契約 (XJF) 原始保證金從 114,000 日圓調降為 99,000 日圓。
商品類期貨契約保證金：黃金期貨契約 (GDF) 原始保證金從 1220 美元調高為 1450 美元，臺幣黃金期貨契約 (TGF) 原始保證金從 46,000 台幣調高為 57,000 元。
商品類選擇權契約保證金：黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金 (A 值) 原始保證金從新台幣 23,000 元調高 29,000 元，黃金選擇權契約 (TGO) 風險保證金最低值 (B 值) 原始保證金從新台幣 12,000 元調高為 15000 元。
標的證券為受益憑證之股票期貨契約保證金：元大台灣 50ETF 期貨 (NYF) 原始保證金從新台幣 71,000 元調高至 83,000 元。
標的證券為受益憑證之股票選擇權契約保證金，元大台灣 50ETF 選擇權 (NYO) 風險保證金 (A 值) 原始保證金從新台幣 69,000 元調高至 84000 元；元大台灣 50ETF 選擇權 (NYO) 風險保證金最低值 (B 值) 原始保證金從新台幣 35000 元調高至 42000 元。
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