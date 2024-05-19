〈台股風向球〉後520行情 靠「信賴」產業、AI族群暖場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-19 11:10

台股加權指數上周大漲 549 點續創新高，收在 21258.47 點，由於美國聯準會主席鮑爾重申降息循環將至，多頭氣勢無虞，台股交易員指出，本周 520 總統就職，「信賴」概念股成為市場聚焦方向，而 5 月 22 日輝達將公布財報，密切牽動龐大的 AI 族群。

三大法人上周齊力買超台股達 1333 億元，不僅連 4 周買超，也創去年 2 月以來新高，其中，外資大買 1142 億元，主要買超台積電 (2330-TW) 達 367 億元，陽明 (2609-TW)111 億元，聯發科 (2454-TW) 和廣達 (2382-TW) 均超過 70 億元，長榮 (2603-TW)43 億元，藥華藥(6446-TW) 和元大台灣 50(0050-TW) 在 35 億元上下，鴻海 (2317-TW)28 億元，台光電(2383-TW) 和統一 (1216-TW) 也有 20 億元上。

台股交易員指出，未來一周國內外主要見 2 大事件，5 月 20 日中華民國總統就職，新總統賴清德的演說有望再次牽動五大信賴產業表態，包括 AI、半導體、軍工、安控和通訊族群。

另一方面，輝達 22 日將公布財報，台股交易員認為，依近期美國科技股發布財報後的表現來看，除非數據明顯優於預期，否則不排除財報出爐後會先湧現一波短線賣壓。

不過，隨著 2024 台北國際電腦展將在 6 月登場，輝達執行長黃仁勳再度受邀參加，再加上今年迎來 AIPC 元年，台股交易員看好，相關供應鏈長期成長趨勢仍無虞。

永豐投顧表示，上周美國公布 PPI 和 CPI 數據符合預期，加上聯準會主席鮑威爾重申不太可能升息，再次確認降息循環終會到來，美股衝刺，一舉越過前高，帶動台股也走高。

儘管台股強勢挺進，短線指標鈍化，但中線指標則出現轉多訊號，對後市不預設立場。