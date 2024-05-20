鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至22.37元，預估目標價為220元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由21.88元上修至22.37元，其中最高估值34.73元，最低估值19.74元，預估目標價為220元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|34.73(34.73)
|23.41
|24.06
|最低值
|19.74(19.74)
|1.62
|11.78
|平均值
|23.56(23.22)
|10.4
|17.92
|中位數
|22.37(21.88)
|8.15
|17.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|365,752,960
|323,571,000
|316,757,020
|最低值
|305,217,880
|280,074,600
|315,983,000
|平均值
|335,965,650
|299,877,220
|316,370,010
|中位數
|331,825,810
|296,675,000
|316,370,010
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.7
|87.07
|45.57
|5.06
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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